Im Griff der Clans: Eine Stadt wehrt sich

"Hey – gehst Du weg von meiner Straße !" Als ein Kamerateam von Report München in der nördlichen City von Essen rund um die Kreuzeskirche dreht, nehmen Clanmitglieder der Großfamilie El-Zein drohende Haltung ein.

Mit dabei : "Pumpgun-Bilal" und ein Typ, den die Essener-Ermittler aus dem Polizeipräsidium spöttisch "Pumuckl" nennen. Das aber täuscht über die Brutalität hinweg, mit der diese und andere Clanmitglieder um die Vorherrschaft auf der Straße und im kriminellen Milieu im Ruhrgebiet kämpfen.

Erschrecken: Geschätzte 12.000 Clan-Mitglieder in Essen

Raub, Nötigung, Körperverletzung – solche Delikte haben die Beteiligten immer wieder vor Gericht gebracht, wo eingeschüchterte Opfer und Zeugen aber immer wieder ihre Aussagen zurückzogen. Mit welchen Geschäften die allein in Essen auf 12.000 Mitglieder geschätzten libanesischen Clans ihr Geld verdienen, versucht die Polizei seit Jahren herauszufinden – auch in Dortmund, Duisburg, Bremen und Berlin.

Von Drogenhandel ist die Rede, von Schutzgelderpressungen und Prostitution. Wer in den von ihnen beanspruchten Stadtteilen unterwegs ist, sieht alle paar Minuten schwarze, getunte Mercedes-Limousinen im Wert von deutlich über 100.000 Euro. Am Steuer sitzen 18-jährige Jungen, die ebenso wie viele ihrer Brüder und anderen Verwandten noch nie einer geregelten Arbeit nachgegangen sind. Mit täglichen Verkehrskontrollen versucht die Polizei zumindest Autorennen in der Stadt zu unterbinden und stellt auch immer wieder illegal getunte Wagen sicher.

Null-Toleranz-Strategie der Polizei führt zu brutalen Angriffen durch Clan-Mitglieder

Das gehört zur Null-Toleranz-Strategie, auf die sich Polizei, Stadtverwaltung und andere Behörden wie Zoll, Finanzfahndung und Gewerbeaufsicht nun geeinigt haben. Wer vor einer Shisha-Bar die Stühle zu weit auf den Gehweg stellt, hat mit einer Kontrolle zu rechnen, bei der auch mal schnell alle Gäste überprüft werden.

Die Reaktion der Szene bleibt nicht aus. Report München liegen Videoaufnahmen vor: Bei einer solchen Aktion wird eine junge Polizistin vor laufende Kameras brutal zusammengeschlagen. Andere Filme zeigen, wie Bandenmitglieder Restauranteinrichtungen zertrümmern , weil deren Betreiber nicht nach der Pfeife der Clans tanzen wollten.

Bürger wehren sich - und werden dafür attackiert und angegriffen

Das alles spielt sich nicht im Verborgenen ab. Beschwerden von Bürgern gibt es in den betroffenen Städten ohne Ende. In Essen haben sich Hausbesitzer und Geschäftsinhaber zur "Immobilien-&Standortgemeinschaft City-Nord" zusammengetan. Ihr Sprecher Frank Baumeister sagt deutlich, dass inzwischen eine rote Linie überschritten wurde: "Es gab Bedrohungsszenarien und Situationen, die für Vermieter, Hausbewohner und Ladenbetreiber unhaltbar waren. Als nach ersten Gesprächen aus unserer Sicht nicht zügig gehandelt wurde, haben wir die Alarmglocken geklingelt."

Hohes Aggressionspotential der libanesischen Jugendlichen

Essens Polizeipräsident Frank Richter teilt die Besorgnis der Bürger und Geschäftsleute, dass ganze Straßenzüge und Stadtteile abzurutschen drohen.

"Man tritt ausgesprochen aggressiv auf, spricht Leute auf der Straße an und sagt denen, dass sie hier nichts zu suchen haben. Wenn dann ein halbes Dutzend Menschen auf jemanden zukommen, dann ist das schon eine Drohgebärde, die Wirkung zeigt. Die Menschen haben begonnen, gewisse Räume zu meiden." Frank Richter, Essens Polizeipräsident

An diesem Punkt, so der Polizeipräsident, sei den Behörden klar geworden, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Als die Clans bemerkten, dass ihnen die gezielten Sanktionen der Behörden auch ans Geld gehen können, wurde der Ton noch aggressiver. Seitdem wurden immer wieder Streifenbesatzungen im Einsatz angegriffen. No-go-Areas gebe es in Essen keine, sagt der Polizeipräsident – wohl aber Viertel, in denen jeder brisante Notruf dazu führt, dass gleich mehrere Funkwagen angefordert werden. Heiko Müller vom Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei nennt die Lage eine „echte Herausforderung“ und zitiert Kollegen.

"Wir lassen uns da nicht einschüchtern und sagen: Jetzt erst recht! Das sind wir auch den Bürgern in unseren Städten schuldig." Heiko Müller, Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei

Clan-Mitgliedern sind deutsche Gesetze gleichgültig

Ob die Behörden auf Dauer die Entstehung von Parallelgesellschaften verhindern können, ist unklar. Clan-Mitglieder machen kein Hehl daraus, dass ihnen die hierzulande geltende Gesetze völlig gleichgültig sind. Dies allerdings ist nicht neu. Auch Polizeibeamte räumen ein, dass die Behörden die Probleme schon viel früher hätten angehen müssen, wozu allerdings häufig die politische Rückendeckung fehlte.

Keine Hoffnung besteht, mit ein paar Abschiebungen ins Ausland die Sache in den Griff zu bekommen. Der Großteil der Clanmitglieder kam vor 30 Jahren als staatenlose Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon nach Deutschland. Viele von ihnen wurden eingebürgert – ihre Kinder bereits als Deutsche geboren. Die aus den kriminellen Strukturen herauszuholen, sei die eigentliche Herausforderung unserer Gesellschaft, sagen auch Polizisten: "Wir hier auf der Straße kämpfen nur gegen die Symptome an."