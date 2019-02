Im Gespräch: Die ehemalige Ordensschwester und der Kardinal

BR24: Herr Meining, wie kompliziert war es, dieses Gespräch zu arrangieren?

Stefan Meining: Im November 2018 recherchierte ich zum Thema Nonnen und Ordensfrauen als Opfer sexueller Gewalt. Ich interessierte mich für dieses Thema, da zu diesem Zeitpunkt eine Diskussion entbrannte, ob der Missbrauchsskandal lediglich eine Folge unterdrückter homosexueller Neigungen von Priestern darstellte. Ich las das beeindruckende autobiografische Buch von Doris Wagner, in dem sie ihre schrecklichen Jahre in einem Orden beschrieb. Ich telefonierte sehr lange mit ihr und sie berichtete mir, dass sich Kardinal Christoph Schönborn bei ihr gemeldet hätte und mit ihr auch ein Gespräch führen möchte. Ich machte den Vorschlag eines unmoderierten Unterhaltung der beiden an einem neutralen Ort. Alles würde aufgezeichnet werden; dennoch könnten beide Gesprächspartner jederzeit das Gespräch beenden oder unterbrechen. Kardinal Schönborn war wie Doris Wagner von der Idee angetan. So kam es zur Aufzeichnung am vergangenen Samstag in einem Studio des Bayerischen Rundfunks.

Wie haben Sie dieses Gespräch erlebt?

Beide Gesprächspartner hatten sich zuvor noch nie richtig persönlich kennengelernt. Im Laufe des Gesprächs wurde die Atmosphäre immer vertrauter. Beide waren hoch konzentriert und dennoch sehr, sehr offen. Jeder einzelne Satz dieser absolut faszinierenden Persönlichkeiten hätte gesendet werden können. Am Ende gaben beide das gesamte Material ohne Einschränkungen frei. Für mich war das ein großer Vertrauensbeweis.