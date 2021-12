Im dritten Anlauf an die Spitze: Friedrich Merz wird CDU-Chef

Er habe nur im Stillen "Wow" gesagt. Das ist die Antwort auf die Frage an Friedrich Merz, wie er sich denn gefühlt habe, als er von diesem Ergebnis erfahren habe: "Triumphgesänge sind mir fremd." Überhaupt gibt sich Merz bescheiden und demütig bei der Vorstellung des Wahlergebnisses. Dabei weiß jeder im Konrad-Adenauer-Haus: An Selbstbewusstsein mangelt es Friedrich Merz ganz gewiss nicht.

Unterschied zwischen Parteitag und Basis

Wieso erst jetzt und nicht gleich vor drei Jahren, als Friedrich Merz im Dezember 2018 beim Parteitag in Hamburg Annegret Kramp-Karrenbauer nur knapp unterlegen war? Warum nicht gleich gegen Armin Laschet vor fast einem Jahr? Eine Antwort könnte lauten: Weil bei den beiden vorangegangen Wahlen zum Parteivorsitz die breite Basis der CDU nicht gefragt worden ist.

Zu einem CDU-Parteitag sind nur 1.001 Delegierte zugelassen. Viele von ihnen haben bereits Ämter in der Partei, sind Bundestagsabgeordnete oder Kreisvorsitzende. Die viel zitierte Basis aber – die normalen Parteimitglieder ohne Funktionen in der Partei - das sind die, die nun abstimmen durften. Und dort hatte Merz schon immer mehr Fans als in höheren politischen Reihen.

Konservativ und wirtschaftsliberal als neue Mitte

Die traditionell konservativen Mitglieder haben sich in der Ära von Angela Merkel mehr und mehr verloren gefühlt. Die langjährige Parteichefin und Bundeskanzlerin rückte die CDU in die Mitte. Gemeinsam mit der SPD brachte die Union das Elterngeld samt Vätermonaten auf den Weg, setzte die Wehrpflicht aus, führte den gesetzlichen Mindestlohn ein und beschloss den Ausstieg aus der Kernenergie. Der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare stimmte Angela Merkel zwar nicht zu, aber sie gab die Abstimmung dafür frei. All diese Veränderungen hätten sich Konservative vor ein paar Jahren wohl nicht ausmalen können.

Friedrich Merz hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit vielen dieser Entwicklungen nicht einverstanden ist. Merz versucht, in gesellschaftlichen Fragen liberal aufzutreten, was ihm nicht immer gelingt. Als sich Jens Spahn ebenso um den Vorsitz der CDU beworben hatte, stellte Merz auf die Frage, ob er Vorbehalte gegen einen schwulen Kanzler hätte, einen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie her. Später entschuldigte er sich dafür. Seitdem bemüht er in Fragen nach modernem Leben seine erwachsenen Kinder, von denen er viel lerne. Seine Frau Charlotte lässt ausrichten, dass Friedrich Merz seine Hosen selbst bügle.

Einigkeit und Ausrichtung der Partei

Seit dem Rückzug von Angela Merkel vom Parteivorsitz wurden in der CDU tiefe Gräben sichtbar. Einige Mitglieder waren zur AfD übergelaufen, andere gingen nicht mehr wählen oder sie wählten nicht mehr die CDU.

Die schwierigste Aufgabe für Friedrich Merz wird nun sein, verprellte Konservative zurück zur CDU zu holen, ohne die Mitte, die Liberalen und die Jungen zu vernachlässigen. Denn vor allem die jungen Frauen trauten dem "Mann der Vergangenheit", wie er in bestimmten Kreisen immer wieder genannt wird, bislang nicht so sehr über den Weg. Eigentlich scheint diese Versöhnung nicht machbar. Friedrich Merz bleibt im Moment nur ein Versprechen. Er vertraue auf eine "gute Zusammenarbeit mit wirklich allen".

Greift Merz nach dem Fraktionsvorsitz?

Friedrich Merz war nur kurz Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, weil jemand anderes, eine andere Frau, nach dem Posten griff. Angela Merkel schnappte Merz 2002 den Fraktionsvorsitz weg, die CDU-Parteichefin wollte alles aus einer Hand steuern. Merz war ihr deswegen lange böse, dabei denkt er ganz genauso. Der Parteivorsitz und der Fraktionsvorsitz gehören zusammen, betonte Merz vor wenigen Tagen in einem Interview. Gleichzeitig ließ er sich nicht entlocken, ob er dann schon bei den nächsten Wahlen des Fraktionsvorstands antreten wolle. Der derzeitige Fraktionschef Ralph Brinkhaus dürfte auf jeden Fall vorgewarnt sein. Er war ohnehin schon beschädigt, als er im Herbst nur für die Dauer von einem halben Jahr gewählt wurde.

In der Opposition zu neuer Stärke

Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP dürfte mit Friedrich Merz jedenfalls nicht viel zu lachen haben. Er hat zwar versprochen, bei unstrittigen Fragen auch mit der Regierung zusammenzuarbeiten, die Kernaufgaben einer Opposition wolle die Union aber durchaus erfüllen: die Regierung notfalls aufs Schärfste zu kritisieren. Einige sozialpolitische Vorhaben der Ampel hält Merz ebenso für falsch wie zu ambitionierte Klimaschutzziele, die seiner Meinung nach mit einer liberalen Wirtschaftsausrichtung nicht zu vereinen sind. SPD, Grüne und FDP können sich auf scharfe Reden des CDU-Chefs gefasst machen.

Auf Augenhöhe mit Söder

Das Verhältnis zwischen CDU und CSU war zuletzt – wieder einmal – angespannt. Die Sticheleien aus München gegen Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet haben viele in der CDU Markus Söder übelgenommen. Mit Friedrich Merz steht dem CSU-Chef nun ein Mann auf Augenhöhe gegenüber. Wörtlich genommen. Die beiden Männer sind fast gleich groß und haben ein ähnlich großes Selbstbewusstsein. Friedrich Merz dürfte sich Sticheleien nicht lange gefallen lassen. Die Schwesterparteien haben daher fast Glück, dass sie in Berlin in der Opposition sitzen und nicht regieren. Denn gegen die in der Union gern zitierte "links-gelbe Regierung" in Berlin können CDU und CSU nun gemeinsam wettern.