Frontex: Illegale EU-Grenzübertritte um 70 Prozent gestiegen

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 haben rund 228.240 Menschen versucht, illegal in die EU zu gelangen. Das waren 70 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Donnerstag in Warschau mitteilte. Es ist auch der höchste Wert für die ersten drei Quartale eines Jahres seit 2016.

Zum Artikel "Flüchtlingshelfer fordern Pflichtanwalt für Abschiebehäftlinge"

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in die EU einreisen, werden bei dieser Statistik nicht mitgezählt, wie Frontex betonte. Zu den Geflüchteten zählt die Behörde überwiegend Syrer, Afghanen und Türken.

Deutlicher Anstieg an mehreren Grenzen

"Die hohe Zahl an illegalen Grenzübertritten kann auf wiederholte Versuche von Migranten zurückgeführt werden, die sich bereits auf dem westlichen Balkan aufhielten", erklärte Frontex. Viele Grenzübertritte gab es demnach auf der Route über das zentrale Mittelmeer - also von Libyen und Tunesien über Sizilien und Malta. Hier registrierte Frontex im September 7.213 Versuche.

Zum Artikel "Faeser zu Besuch im BAMF: Sorge über steigende Flüchtlingszahlen"

Eine Steigerung gab es laut Fontex auch bei den Versuchen, über den Ärmelkanal von der EU aus illegal nach Großbritannien einzureisen. Die Behörde registrierte von Januar bis September mehr als 52.700 dieser Fälle - eine Steigerung um 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Aufnahmekapazität begrenzt

Besonders in Italien seien die Aufnahmekapazitäten an ihre Grenzen gekommen, teilte die Behörde mit. Die meisten Migranten auf der östlichen Mittelmeerroute kamen demnach aus Syrien, Nigeria und dem Kongo.

Auch in Deutschland stoßen die Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten an ihre Grenzen. Das betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser Anfang der Woche in Nürnberg. Bei ihrem Besuch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sicherte sie Hilfen zu.

Ermittlungen gegen Frontex wegen Pushbacks

Derweil nimmt die Kritik an der Behörde selbst zu: Laut einer EU-Ermittlungen hat Frontex immer wieder Fälle vertuscht, in denen europäische Küstenwachen Flüchtlinge auf dem Meer zurückdrängten. Bei einem sogenannten Pushback vor der Küste Libyens seien etwa unter den Augen von Frontex-Beamten mehrere Menschen gestorben. Das zeigt ein Bericht der EU-Antibetrugsagentur Olaf, über den der "Spiegel" gemeinsam mit der Plattform "FragDenStaat" berichtete und der auf der Internetseite des "Spiegel" veröffentlicht wurde.

Frontex-Beamte wiesen auf Menschenrechtsverletzungen hin

Olaf hat die Grenzschutzagentur laut dem Dokument über Monate untersucht. Auf mehr als 120 Seiten weisen die Ermittler nach, dass die damalige Frontex-Führung Pushbacks unterstützte und vertuschte. In dem teilweise geschwärzten Dokument heißt es etwa, dass Lageberichte "deutliche Hinweise auf Verstöße gegen die Grundrechte enthielten". Beteiligte Personen seien nicht einverstanden mit Situationen gewesen, "in der die Agentur versuchte, einen Vorfall zu vertuschen".

Derartige Vorwürfe stehen schon länger im Raum: Bereits im Juli hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einem Frontex-Besuch in Griechenland die illegale Zurückweisung von Flüchtlingen an der EU-Außengrenze kritisiert und eine systematische Aufklärung gefordert.

Schon im April war Exekutivdirektor Fabrice Leggeri zurückgetreten. Im Fall des Pushbacks vor der libyschen Küste wiesen Frontex-Beamte dem Bericht zufolge ihre Vorgesetzten auf mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen hin. Doch diese hätten es abgelehnt, die Pushbacks zu untersuchen.

Mit Informationen von dpa, AFP und epd