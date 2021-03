IhrseiddochSpinner: Rettungsdienst erhält Unterstützung im Netz

Das kurze Video eines Düsseldorfer Rettungswagens, dessen Besatzung selbst ernannte "Corona-Rebellen" über Lautsprecher als "Spinner" bezeichnet hat, sorgt für Debatten und eine Welle der Solidarität im Internet. Der Hashtag #IhrSeidDochSpinner ist gerade einer der meist benutzten bei Twitter.

Sanitäter: "Ihr seid doch Spinner"

In der Sequenz, die am Donnerstag in zahlreichen Sozialen Medien geteilt wurde, ist zu sehen, wie ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn an der Kundgebung vorbeifährt und aus dem Lautsprecher "Ihr seid doch Spinner" zu hören ist.