Autorin Greta Taubert über ihr Leben außerhalb der Konsumkultur

Selbst fermentieren, containern, eigenes Gemüse pflanzen – als die Autorin und Journalistin Greta Taubert im Jahr 2014 in ihrem Buch "Apokalypse jetzt!" ihren Selbstversuch, so autark wie möglich von der Konsumgesellschaft zu leben, dokumentierte, war der nachhaltige Konsum noch kein Trendthema, so Taubert. Mittlerweile ist diese Thematik jedoch überall angekommen: Von nachhaltigen Start-ups, die Gemüsekisten mit schief gewachsenen Gurken verschicken, bis hin zu großen Bekleidungsherstellern, die Recycling-Materialen verwenden – bewusster Konsum ist zum Massenphänomen geworden.

BR: Frau Taubert, aus der westlichen Konsumkultur auszusteigen, wie geht das? Auf was haben Sie denn alles verzichtet?

Greta Taubert: Ja, der Versuch war, in so ziemlich allen Bereichen des Lebens zu gucken, an welchen Stellen konsumiere ich eigentlich blind? Das fängt an beim Essen, Schlafen, bei den Gütern des täglichen Bedarfs, also Kleidung, alles, was in unserer täglichen Lebenswelt da ist.

Eine Sache, bei der ich nicht ausgestiegen bin, das gebe ich zu, war das Versicherungssystem. Also ich habe meine Krankenversicherung nicht gekündigt und ich habe jetzt auch nicht meine Wohnung aufgegeben, weil meine Familie darin auch weiter gelebt hat. Stattdessen bin ich dann eher episodenweise ausgezogen und habe mich selbst ausgewildert.

Wie stehen Sie dazu: mehr Verbote für mehr Nachhaltigkeit?

Wir haben eine Klimakatastrophe direkt vor uns. Sie beginnt schon jetzt, sie frisst ganze Inseln auf, lässt Indien abbrennen. Das werden wir natürlich nicht dadurch lösen, dass ich mir selber eine Möhre im urbanen Garten anbaue. Es wäre ein bisschen naiv, das zu glauben. Insofern, ja, es braucht ganz dringend eine Politik, die durch einerseits Verbote, andererseits aber auch Richtlinien wirklich verbindliche Vorgaben erarbeitet.

Ich glaube aber, dass es für den einzelnen Menschen sehr hilfreich sein kann, für die nächsten Jahre, in denen die Bedrohungslagen ständig gravierender werden, so etwas wie eine Resilienz auszubilden. Dadurch, dass wir uns etwas unabhängiger davon machen, dass alles immer so weitergehen muss, wie es jetzt eben gerade ist. Das wird es nämlich nicht.

Haben Sie dabei konkrete Forderungen an die Politik?

Hat der Einzelne ein Recht darauf, jeden Tag Fleisch zu essen? Hat er ein Recht darauf, so schnell zu fahren, wie er möchte? Hat er ein Recht darauf, so viele Ressourcen zu verbrauchen, wie er kann? Ich glaube, es gibt kein Recht, das zu tun. Ich glaube, dass wir mit dem Pariser Abkommen oder auch anderen internationalen Verträgen längst schon Richtlinien dafür erarbeitet haben, was eigentlich passieren müsste. Es wird nur nicht umgesetzt. Und das liegt ganz häufig daran, dass sowohl Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker als auch Lobbyisten immer wieder reingrätschen.