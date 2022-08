Ifo-Umfrage: Weniger Materialengpässe in der Industrie

Im August sind in der deutschen Industrie die Klagen über fehlende Vorprodukte und Rohstoffe so gering ausgefallen wie seit einem Jahr nicht mehr. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts berichteten 62 Prozent der Firmen über Engpässe. Im Juli waren es noch 73,3 Prozent. "Von einer nachhaltigen Entspannung kann aber leider noch nicht gesprochen werden", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Der Rückgang sei noch zu klein, um einen deutlichen Impuls bei der Industrieproduktion auszulösen und damit die Konjunktur angeschoben werden könne.

Materialmangel in Maschinenbau und Elektroindustrie

Am deutlichsten fiel der Rückgang in der Lederindustrie (von 79,5 auf 38,9 Prozent) und in der Möbelbranche (von 62,8 auf 33,4 Prozent) aus. "Dennoch sind die Probleme gerade in den Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft weiterhin groß", so die Münchner Forscher. Im exportstarken Maschinenbau etwa berichteten weiterhin 85,7 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekommen. Auch in der Elektroindustrie sind es noch rund 80 Prozent. "Ein deutlicher Rückgang hier könnte einen positiven Dominoeffekt auslösen", sagte Wohlrabe.

In der deutschen Industrie fehlt weiterhin oft Material

Die Unternehmen berichteten, dass vor allem elektronische Komponenten aller Art fehlen. Die Autobauer etwa beklagen schon seit vielen Monaten eine unzureichende Versorgung mit Halbleitern. Auch Stahl und Aluminimum in unterschiedlichsten Ausfertigungen werden in vielen Betrieben gebraucht. "Ein großes Problem sind auch nicht lieferbare Verpackungsmaterialien", fand das Ifo-Institut heraus.

Mögliche Rezession im zweiten Halbjahr

Die deutsche Industrie sitzt auf einem riesigen Auftragsberg. Sie kann diesen allerdings kaum abarbeiten, weil wichtige Teile und Rohstoffe fehlen. Dies trägt mit dazu bei, dass die Wirtschaft insgesamt im laufenden zweiten Halbjahr in eine Rezession stürzen könnte. Hauptgrund dafür ist die erwartete Kaufzurückhaltung der unter einer hohen Inflation ächzenden Verbraucher. Dadurch dürfte der private Konsum vorerst als Konjunkturmotor ausfallen. Das signalisiert etwa das GfK-Konsumklima, das derzeit so trüb ist wie noch nie.

Mit Material von Reuthers