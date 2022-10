Ifo-Chef warnt: Höherer Mindestlohn beschleunigt Inflation

Bundesweit lag die Inflation im September erstmals seit 1951 wieder im zweistelligen Bereich, in Bayern bei 10,8 Prozent. Für viele kommt die Anhebung des Mindestlohns von bisher 10,45 Euro auf zwölf Euro pro Stunde zum 1. Oktober genau zur richtigen Zeit: Nach Studien erhalten künftig zwischen 6,6 und acht Millionen Menschen mehr Geld brutto pro Stunde Arbeit - womit insgesamt jeder fünfte Job profitiert.

Der Mindestlohn: Inflationsausgleich oder Inflationsbeschleuniger?

Der Ifo-Wirtschaftsforscher Clemens Fuest sieht den Zeitpunkt der Anhebung dagegen als ungünstig - er warnt vor einer weiteren Inflationssteigerung. Zwar erkennt Fuest die Einkommenssteigerung bei "vulnerablen Gruppen im untersten Einkommensbereich" als "hilfreich" an; der Mindestlohn belaste aber zugleich kleine Unternehmen, die ohnehin unter steigenden Energiepreisen litten. "Sie werden die höheren Löhne soweit möglich durch höhere Preise überwälzen, dadurch verstärkt sich die Inflation", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung der "Rheinischen Post".

Fuest argumentiert zudem, der Kaufkrafteffekt sei nur gering. Der Mindestlohn steige nominal, also ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung, um rund 15 Prozent. Vor dem Hintergrund der aktuellen Inflationsentwicklung reduziere sich die reale Lohnerhöhung auf fünf Prozent.

Arbeitsminister Heil: Tarifbindung voranbringen

Es bleibt also noch Luft in den Geldbeuteln der Geringverdiener. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betonte daher, der Mindestlohn bleibe immer eine absolute Lohnuntergrenze. "Um zu besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen zu kommen, müssen wir die Tarifbindung in Deutschland voranbringen." Aktuell 52 Prozent seien zu wenig, sagte Heil der Funke-Mediengruppe.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sekundierte, der Mindestlohn sei "immer auch ein Impuls für höhere Tariflöhne". Der Stuttgarter Zeitung sagte Esken: "Die Gewerkschaften, die jetzt in Tarifauseinandersetzungen gehen, sollten deutlich machen, dass Abschlüsse die Teuerungsrate abbilden müssen."

Umfrage: Kaum Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Eine andere Befürchtung, nämlich ein denkbarer Anstieg der Arbeitslosenzahlen, zerstreute zuletzt eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Die allermeisten der vom IAB befragten Arbeitsagenturen gaben an, dass die betroffenen Unternehmen weder Beschäftigte entlassen noch sich wegen des Mindestlohns bei der Einstellung zurückhalten werden. Grund dafür: der Mangel an Arbeitskräften.