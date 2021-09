"Ich will da rein!" - Warum wollen junge Leute in den Bundestag?

Während Gleichaltrige am See liegen, feiern, an Familiengründung denken, ackern sie im Wahlkampf: Vier junge Leute aus unterschiedlichen Parteien, die ein gemeinsames Ziel haben. Sie wollen nach der Wahl am 26. September unter der Kuppel im Reichstag sitzen und Abgeordnete sein.

Von der geliebten Oberpfalz nach Berlin?

Dafür sind diese jungen Leute bereit, viel zu geben. Die 35-jährige Verwaltungsinformatikerin Stefanie Dippl etwa brennt für mehr Digitalisierung. Das ist der Grund, warum sie für lange Pendelfahrten in die Hauptstadt, lange Plenumssitzungen im Reichstagsgebäude und deutlich weniger Freizeit als jetzt bereit wäre. Sie steht auf Platz 38 der Liste. Für ihre Ambition hat sie sich dafür sogar einen witzigen Slogan entwickelt: "Digital und klein, das kann nur Stefanie Dippl sein."

Damit mehr jüngere Frauen im Bundestag sind

Tatsächlich ist die Oberpfälzerin nicht großgewachsen, dafür strotzt sie vor Energie und Veränderungswillen. Sie will, dass digitaler Fortschritt via Bundestag in den Alltag ganz Deutschlands einzieht. Außerdem weiß Stephanie Dippl: "Jüngere Frauen in der CSU, das sieht man nicht so häufig." Dass sich das ändert, ist auch ein Grund, warum sie in den Bundestag will.

Zum Bundestagsmandat unbedingt noch ein Beruf

Auch Ria Schröder, 29, kandidiert für eine Partei, in der es nicht gerade von jungen Frauen wimmelt. Weil die Hamburgerin aber auf Platz zwei der FDP-Landesliste steht, hat sie sehr gute Chancen, demnächst Bundestagsabgeordnete zu sein. Parallel zum Wahlkampf paukt Schröder für ihr zweites juristisches Staatsexamen, denn es ist ihr sehr wichtig, einen Beruf zu haben und nicht auf die Politik angewiesen zu sein.

"Wenn es klappt, dann will ich ja nicht bis ich 50 bin im Bundestags sitzen, sondern irgendwann als Anwältin arbeiten", sagt Schröder. Ihr großes politisches Ziel ist es: Bildung verbessern, damit Menschen sozial aufsteigen können. Am liebsten würde die Hamburgerin, die von 2018 bis 2020 Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen war, den deutschen Bildungsföderalismus abschaffen, um mehr Dynamik hineinzubringen. Was sie politisch antreibt, ist der Wunsch: "Chancen für den Einzelnen, Chancen zu geben, dass jemand ein Unternehmen gründen kann."

Wegen der Heimat in den Bundestag

Christian Wesemann kommt aus dem Bildungsbereich und will in die Politik wechseln. Der 33-Jährige kandidiert für die sächsische AfD, auf Platz 10. Er unterrichtet an einer Oberschule Mathematik und Physik, davor arbeitete er in der Windkraftbrache. Heute sagt er: "Wir können nicht unsere Heimat zerstören, um Windkraftanlagen zu errichten." Heimat – das ist der Dreh-und Angelpunkt seiner politischen Ambitionen, deswegen drängt es ihn in den Bundestag. Wesemann fürchtet, dass die Heimat, so wie es sie versteht, bald kaputtgeht.

Bei Wind und Wetter unterwegs

Bei Wind und Wetter fährt er mit einem Van durch den Landkreis Mittelsachsen und hängt Plakate mit seinem Bild auf. Auf manchen stehen noch die Sätze "Deutsch statt Gendern" oder "Deutschland, aber normal". Was ungewöhnlich ist für einen jungen Mann: Wesemann hat keinen persönlichen Auftritt auf Social-Media-Plattformen. Denn noch arbeitet er als Lehrer und will sein politisches Engagement nicht in den Vordergrund drängen.

Kandidatin steckt noch im Studium

Jamila Schäfer hat ihr Soziologie-und Philosophiestudium in Frankfurt am Main noch nicht abgeschlossen. Trotzdem kandidiert die 28-Jährige für den Bundestag – und zwar für die bayerischen Grünen. Sie ist ein politisches Vollblutwesen.

Seit 2018 gehört Schäfer dem Bundesvorstand ihrer Partei an. Sie meint, dass ihr als Politikerin, beziehungsweise unserem Planeten wegen Klimakrise und Artensterben die Zeit davonläuft. "Da bleiben uns jetzt genau noch fünf, sechs Jahre Zeit und vier davon fallen in die nächste Legislaturperiode", sagt Schäfer.