ICE = Gestapo? Trump und die Nazi-Vergleiche

"USA stehen bis heute in einer demokratischen Tradition"

BR24: Die USA haben ja seit knapp 250 Jahren eine demokratische Tradition hinter sich. Ist das vielleicht auch die Chance, dass es eben nicht so wird wie 1933 in Deutschland?

Brechtken: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie ansprechen. Als das Deutsche Reich 1918 den Krieg verloren hatte, kamen viele Deutsche aus einer jahrhunderterhalten Tradition des Obrigkeitsstaates und autoritärer Führung. Die Weimarer Republik war über die meiste Zeit nicht besonders populär. Das hatte was mit der Niederlage 1918 zu tun, die man auf die Demokratie schob. Das hatte etwas mit der Inflation und den Wirtschaftskrisen zu tun, die man ebenfalls auf die Demokratie und die Republik geschoben hat.

Auch in den Vereinigten Staaten gab es in den 1930er Jahren eine massive Wirtschaftskrise, davon waren Millionen von Menschen betroffen, genauso wie in Europa, genauso wie im Deutschen Reich. Damals hat man aber eben nicht auf eine autoritäre, auf eine diktatorische, auf eine totalitäre Führung gesetzt, sondern auf das Individuum, auf die Freisetzung des Marktes, auf individuelle Verantwortlichkeit. Das ist die Tradition, in denen die Vereinigten Staaten bis heute stehen.

"Hoffungen in Trump werden sich nicht bewahrheiten"

BR24: Die Befürworter von Trumps Politik sagen ja, wer illegal im Land ist, der muss sich nicht wundern. Der verdient das auch. Gibt es nicht eine Menge an Menschen, die Trumps Autokratisierungsversuche mitmachen?

Brechtken: Natürlich ist es richtig, dass ein Teil der Wähler von Donald Trump dem Kult einer Sekte folgt und für diese Argumente nicht zugänglich ist. Vieles, was jetzt auf Donald Trump projiziert wird an Hoffnungen, wird sich aber ökonomisch nicht bewahrheiten. Und was nach Donald Trump, der inzwischen 79 ist, kommen wird, ist eine ganz offene Frage. Ich habe große Zweifel, ob es einer Person nach Trump gelingen wird, diese Form von Projektionsfläche zu schaffen, die Trump über 30 Jahre aufgebaut hat und auf die jetzt viele Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Hoffnung setzen.