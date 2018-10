ICE gerät auf dem Weg nach München in Brand

In der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz ist ein ICE der Deutschen Bahn in Brand geraten. Der Zug war auf dem Weg von Köln nach München. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, die Bahn-Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main ist aber bis auf Weiteres gesperrt. Auch die nahe gelegene Autobahn 3 war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Passagiere können sich retten

Rund 500 Fahrgäste konnten sich ebenso wie das Zugpersonal rechtzeitig ins Frei retten. Laut Polizei verletzten sich vier Passagiere leicht, als sie aus dem Zug sprangen. Der Zug wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Laut Bundespolizei ist ein Wagen komplett ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar.