ICE-Anschlag: Zwei weitere Verdächtige festgenommen

Die Festgenommenen sollen mit dem am Montag in Wien festgenommenen mutmaßlichen Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eine "gemeinsame Zelle" gebildet haben, wie Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach Angaben der Nachrichtenagentur APA sagte.

Gericht entscheidet über Auslieferung

Die tschechische Polizei bestätigte im Kurzbotschaftendienst die Festnahme von zwei Ausländern kurz nach ihrer Ankunft am Václav-Havel-Flughafen in Prag. Sie seien auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden, den die österreichischen Behörden veranlasst hätten. Ein Gericht werde über die mögliche Auslieferung der beiden Verdächtigen entscheiden.

Irakischer Hauptverdächtiger gesteht, bestreitet aber Terrorhintergrund

Der am Montag in der österreichischen Hauptstadt festgenommene 42-jährige Iraker soll für einen Anschlag auf den Bahnverkehr im Oktober in Bayern und einen weiteren im Dezember in Berlin verantwortlich sein. Der fünffache Vater war als Flüchtling nach Österreich gekommen. Auch die Ehefrau des 42-Jährigen wurde nach Angaben der österreichischen Staatsanwaltschaft am Mittwoch festgenommen. Sie werde der Beihilfe verdächtigt.

In seiner Vernehmung in Wien gestand der Iraker die Taten, bestritt aber einen terroristischen Hintergrund. Allerdings hatten die Ermittler in der Nähe des bayerischen Tatorts arabische Drohschreiben und Schmierschriften mit IS-Bezug entdeckt, im Berliner Fall eine IS-Flagge.