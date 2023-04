Ibiza-Video: Urheber sieht sich als Opfer politischer Justiz

Manche feiern ihn wie einen Helden, andere halten ihn für einen Kriminellen. Julian Hessenthaler, der Drahtzieher hinter dem berühmt-berüchtigten Ibiza-Video. Darin buhlt der damalige FPÖ-Vorsitzende Heinz-Christian Strache mit einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen um Geld und Einfluss. Der Kauf einer mächtigen Boulevardzeitung, verdeckte Parteispenden und Korruption, all das wird darin offen diskutiert.

Ein Anwalt plaudert aus dem Nähkästchen

Den brisanten Videodreh in einer Villa auf Ibiza eingespielt hat Julian Hessenthaler. "Planung bis Ausführungen 48 Stunden", sagt er in einem Interview mit dem Recherchezentrum Correctiv, das dem ARD-Studio Wien vorliegt. Darin zeichnet Hessenthaler detailliert nach, wie sich der Skandal mehr oder weniger zufällig entspann. Am Anfang standen gelegentliche Feierabenddrinks mit einem Anwalt, der aus dem Nähkästchen plauderte.

"Im Zuge dieser Geschichtsaustauschereien hat er halt immer wieder angedeutet, er wüsste da irgendwie etwas über österreichische Politiker, Korruption, hochrangige Politiker, schwerste Verfehlungen et cetera." Es sei für ihn bald ersichtlich gewesen, dass es sich wohl um Strache handeln musste, sagt Hessenthaler im Correctiv-Interview.

Sorge vor russischer Einflussnahme als Motiv

Zu Privatermittlungen motiviert habe ihn schließlich der Eindruck, dass Russland gezielt Einfluss auf Europas rechtspopulistische Parteien nehme.

"Ich bin der Überzeugung, der anhaltenden Überzeugung, dass spätestens 2012/13 massive Bemühungen in nachrichtendienstlicher Qualität gesetzt wurden, in Europa Einfluss auf politische Entscheidungsträger zu nehmen. All das war, was mich motiviert hat." Julian Hessenthaler, Urheber des Ibiza-Videos

Die Ergebnisse der Ermittlungen erschütterten die österreichische Politik. Das Ibiza-Video führte 2019 zum Bruch der damaligen Regierung. Ein gigantischer Politskandal kam ins Rollen. Inseratenkorruption bei Medien, die Vergabe von Posten ohne Ausschreibung, angebliche Verwicklungen zwischen Politik und einem Glücksspielkonzern. Die Verdachtsmomente beschäftigen bis heute die Justiz.

Hessenthaler gerät selbst ins Visier der Justiz

Die hatte auch gegen Hessenthaler ermittelt, auch wenn das Video an sich nicht illegal war. Hessenthaler wurde 2022 wegen Drogenhandels und Urkundenfälschung zu dreieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt . Seit Kurzem ist er wegen guter Führung wieder frei. Er sieht in seiner Verurteilung den politisch motivierten Versuch, Zeugen mundtot zu machen.

Sein Fall zeige, "dass es über alle Checks und Balances, die so in einem Rechtsstaat existieren sollen, hinweg möglich gemacht wurde, mittels fadenscheinigster Ermittlungsmethoden, fragwürdiger bis befangener Ermittlungsbeamter und sehr dubiosen Mechanismen, aufgrund von unbewiesenen, unbelegten Behauptungen jemanden in Haft zu nehmen, nicht nur in Untersuchungshaft, sondern auch zu verurteilen, über die Instanzen hinaus zu verurteilen und einzusperren", sagt Hessenthaler.

Widersprüche vor Gericht und ein fragwürdiger Zeuge

Er zieht nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In seiner Beschwerde beschuldigt er laut Correctiv die österreichische Justiz, Zweifel an der Beweislage nicht für den Angeklagten, zu seinen Gunsten also, ausgelegt zu haben. Julian Hessenthaler, ein politischer Gefangener? An seiner Verurteilung hatte seinerzeit auch Amnesty International Zweifel angemeldet. Die Zeugen im Prozess hatten sich widersprochen. Einer hatte Geld von einem mutmaßlichen Glücksspiel-Lobbyisten, der der FPÖ nahestand, erhalten.

Das Ibiza-Video und seine Folgen beschäftigen Ermittler, Medien und Politik in Österreich bis heute. Und während bald auch mit einer ersten möglichen Anklage gegen Sebastian Kurz gerechnet wird, steht die FPÖ in Umfragen auf Platz eins.