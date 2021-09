BR24live Tagesgespräch: Welche Zukunft hat das Auto?

Heute beginnt in München die "IAA Mobility" - eine Automobilausstellung, die auf dem Messegelände und an mehreren Plätzen in der Innenstadt neue Konzepte fürs Auto vorstellen, aber auch auf andere Mobilitätsformen eingehen will. Die Autobranche will sich verändern. Offen ist, ob ihr das auch erfolgreich gelingen wird.

Das Tagesgespräch fragt: Wie schaut der Autoverkehr der Zukunft aus - in 5, 10 oder 25 Jahren? Wird es noch Autos mit Motoren geben, die Benzin oder Diesel verbrennen? Welche Rolle werden Elektroautos spielen? Welche andere Antriebsarten, beispielsweise Brennstoffzellen mit Wasserstoff?

Ein eigenes Auto - noch notwendig?

Werden Sie sich in absehbarer Zeit ein neues Auto kaufen? Welchen Stellenwert wird es in Zukunft noch haben, ein eigenes Auto zu besitzen? Autos lassen sich ja auch von Fall zu Fall mieten oder mit anderen teilen. Braucht es Autos überhaupt noch, wenn es gute Alternativen wie Bus und Bahn gibt? Was meinen Sie?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Stephan Rammler. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (ITZ) in Berlin.

