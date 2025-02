Hybrider Krieg: Wie Putin Deutschlands Schwachstellen nutzt

Wie viele der Fälle sich Russland zuordnen lassen, ist aber ungewiss. Unternehmen aus Deutschland meldeten zuletzt auch aus China vermehrte Angriffe. Bei einigen Hackerangriffen führt die Spur jedoch eindeutig nach Russland, wie etwa beim Hackerangriff auf die Deutsche Flugsicherung im Herbst letzten Jahres.

Desinformation, Spionage und Sabotage

Auch die Verbreitung von Desinformationen hat im vergangenen Jahr nicht nachgelassen. Etwa mit der "Doppelgänger-Kampagne", bei der gefälschte Websites und Social-Media-Profile genutzt wurden, um falsche Narrative zu verbreiten. Andere Falschmeldungen in den sozialen Medien sollen gezielt die Unterstützung für die Ukraine untergraben. Ein Beispiel: Deutsche Steuergelder hätten angeblich ein Skigebiet in der Ukraine finanziert.

Sorge gibt es daher auch um Einflussnahme bei der kommenden Bundestagswahl. Auf eine Anfrage der FDP an die Bundesregierung (externer Link), was man gegen hybride Bedrohungen bei der Wahl tun wolle, blieb die Bundesregierung wenig konkret. Sie sprach vage von einer "Vielzahl an Maßnahmen der Prävention, Detektion und Reaktion".

Neben digitalen Angriffen gab es zuletzt auch immer wieder handfeste hybride Angriffe. Dazu gehörten im letzten Jahr etwa die drei mutmaßlichen Spione, die den US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr ausgekundschaftet hatten. Gegen sie wird in München gerade Anklage erhoben. Auch hier zeigt sich die hybride Vorgehensweise: Der Hauptverdächtige Dieter S. ist kein in Moskau ausgebildeter Agent, sondern, wie der Generalbundesanwalt vermutet, als "Proxy", also als Stellvertreter angeheuert worden. Solche "Proxies" werden auch über Messengerdienste wie Telegram angeworben. Nicht nur für mutmaßliche Spionageaktionen, wie die Drohnenüberflüge an den Militärflughäfen, auch für Sabotageaktionen.

Wieso ist Deutschland so angreifbar?

Das Problem bei hybriden Bedrohungen: Sie lassen sich nur schwer als solche erkennen. So sind in den letzten Jahren etwa einige hundert mutmaßliche Drohnenüberflüge über Liegenschaften der Bundeswehr gemeldet worden, wie ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin dem BR mitteilte. Bei vielen davon wird eher ein Hobby-Drohnenpilot als ein russischer Spion am Steuergerät gewesen sein.

Zudem bietet Deutschland zu viele Angriffsflächen, um sich gegen alle Angriffe zu schützen, meint Nico Lange. Etwa beim Thema Ostseekabel: "Man kann ja nicht Millionen von Kilometern von Leitungen Kabeln ständig überwachen oder eine völlige Sicherheit herstellen." Lange fordert stattdessen eine Abschreckungsmöglichkeit.

Zurückschlagen? Gar nicht so einfach

Man müsse neue Sanktionsmöglichkeiten in Betracht ziehen oder, etwa beim Thema Cyberangriffe, auch Möglichkeiten, zurückzuschlagen: "Es gibt in Deutschland Institutionen, die das könnten. Wir dürfen das aber nach der bisherigen Rechtslage nicht." Immerhin beim Thema Drohnenüberflüge soll die Bundeswehr jetzt etwas mehr Handlungsspielraum bekommen. Ein aktueller Gesetzentwurf soll der Bundeswehr ermöglichen, Drohnen abzuschießen.