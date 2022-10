Hurrikan-Saison: Nach Tropensturm "Julia" kommt "Karl"

Tropensturm "Julia" hat in Mittel- und Südamerika zahlreiche Verwüstungen hinterlassen. Offiziellen Angaben zufolge sind insgesamt mindestens 69 Menschen als Folge von Unwetter und Überschwemmungen gestorben.

Vor allem Venezuela wurde schwer getroffen. Allein dort ist die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Las Tejerías auf mindestens 43 gestiegen. Es werden noch dutzende Menschen vermisst. Dies berichtete das venezolanische Fernsehen unter Berufung auf die Vize-Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez.

"Julia" sorgte für heftigen Regen in Venezuela

Heftiger Regen infolge des Sturms "Julia", der als Hurrikan in Nicaragua am Wochenende auf Land getroffen war, hatten Vize-Präsidentin Rodríguez zufolge mehrere Flüsse in Venezuela zum Überlaufen gebracht. Mehr als 300 Häuser wurden zerstört, Hunderte wurden beschädigt. Die Suche nach Vermissten ging auch am Dienstag weiter. "Einen Erdrutsch solchen Ausmaßes haben wir in Venezuela seit vielen Jahren nicht erlebt", teilte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet mit. Venezuela steckt ohnehin in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise.

Notstand in Guatemala und El Salvador

In Mittelamerika verursachte der Tropensturm "Julia" Erdrutsche und Überschwemmungen mit mindestens 26 Toten. Der Sturm habe sich aufgelöst, aber es werde weiter regnen, sagte Guatemalas Präsident Alejandro Giammatei. Er erklärte am Montag für 30 Tage den Notstand, um schnelle Hilfsmaßnahmen einleiten zu können. El Salvador rief den Ausnahmezustand aus und öffnete 80 Notunterkünfte. Viele Menschen sind mit Aufräumarbeiten zugange.

Neuer Tropensturm "Karl"

Nun hat sich ein neuer Tropensturm über dem Atlantik gebildet. "Karl" steuert mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde auf die mexikanische Ostküste zu, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Den Wettervorhersagen zufolge sollte er am Donnerstag die Küste erreichen, ohne sich zu einem Hurrikan zu entwickeln. Regen, Wind und Wellen waren demnach zu erwarten.

Hurrikan-Saison von Juni bis November

Tropische Wirbelstürme entstehen unter bestimmten Bedingungen über warmem Ozeanwasser. An Land verursachen starke Regenfälle oft Überschwemmungen und Erdrutsche mit Todesopfern. Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert vom 1. Juni bis zum 30. November.