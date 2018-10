Hurrikan "Michael": Florida droht ein katastrophaler Sturm

Als Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie vier ist Hurrikan "Michael" am Mittwoch auf Florida zugesteuert. Erste Vorboten brachten der Küste im Nordwesten des US-Staats stürmischen Wind, Regen und hohe Wellen. Rund 375 000 Anwohner waren aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. "Michael" hatte über Nacht rasch dramatisch an Stärke zugelegt: Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 230 Kilometern pro Stunde gilt er als heftigster Hurrikane seit Menschengedenken in diesem Küstenabschnitt.

Evakuierungen: Sheriffs gehen von Haus zu Haus

Betroffen waren 22 Bezirke im nordwestlichen Zipfel - auch Florida Panhandle genannt - sowie Gebiete im Zentrum des US-Staats. Die Behörden trieb die Sorge um, dass sich einige Menschen trotz Warnungen nicht an Räumungsanordnungen halten könnten. Der Sheriff im Bezirk Franklin, A.J. Smith, sagte, seine Hilfssheriffs seien entlang der Golfküste mancherorts von Tür zu Tür gegangen. "Wir haben alles getan, was wir konnten, um die Nachricht zu verbreiten." Schon am Vortag hatte einer seiner Kollegen eine ernste Warnung an Anwohner gerichtet. "Wenn Sie sich entscheiden, in ihrem Haus zu bleiben und ein Baum fällt auf Ihr Haus oder die Sturmflut erfasst Sie und Sie rufen jetzt um Hilfe, gibt es niemanden, der reagieren kann, um Ihnen zu helfen", sagte David Morgan, Sheriff im Bezirk Escambia County.

Verkehr weniger stark als erwartet

Sheriff Tommy Ford im Bezirk Bay äußerte sich besorgt über eine zu geringe Zahl von Menschen, die den Evakuierungsaufrufen Folge leistete. Der Verkehr auf den Straßen sei weniger stark als zu erwarten wäre, wenn 75 Prozent des Bezirks zur Evakuierung aufgefordert seien, sagte Ford. Marshall Shepherd von der Universität von Georgia, ein früherer Präsident der Amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft, sprach auf Facebook von einem "lebensverändernden Ereignis". Er habe das Anwachsen des Sturms auf Satellitenbildern verfolgt und verspüre zunehmend einen Stein in der Magengrube, schrieb er.

Auch an Land noch Hurrikanstärke erwartet

Um 08.00 Uhr am Mittwoch (Ortszeit) befand sich das Auge des Hurrikans rund 145 Kilometer süd-südwestlich von Panama City in Florida. Es wurde erwartet, dass er selbst auf Land auf seinem Weg über Georgia hinweg am Donnerstag noch Hurrikanstärke beibehalten würde. "Wir sind auf neuem Gebiet", schrieb der Meteorologe Dennis Feltgen vom Nationalen Hurrikanzentrum am Mittwoch auf Facebook. "Die historischen Unterlagen, die bis 1851 zurückreichen, finden keinen Hurrikan der Kategorie 4, der jemals das Florida Panhandle getroffen hätte."

Michael ist ein "monströser Hurrikan"

Befürchtet wurde neben dem Sturm mit zerstörerischer Kraft bis zu 30 Zentimeter Regen und eine bis zu vier Meter hohe Flutwelle. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, warnte, "Michael" sei ein "monströser Hurrikan", der Teilen des US-Staats "totale Verwüstung" bringen könnte. Scott mobilisierte Hunderte Mitglieder der Nationalgarde wegen des Hurrikans.

Notstand erklärt

Der Bürgermeister von Tallahassee, Andrew Gillum, der sich für die Demokraten als Gouverneur von Florida bewirbt, füllte mit Bewohnern Sandsäcke. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt von Florida auf, schnell Notfallvorbereitungen abzuschließen. "Es gibt nichts zwischen uns und diesem Sturm außer warmes Wasser", sagte Gillum. Die Gouverneure von Alabama und Georgia erklärten den Notstand.