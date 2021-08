Kein Strom und mindestens ein Toter nach Hurrikan Ida

Der als zeitweise extrem gefährlich eingestufte Hurrikan "Ida" hat im südlichen US-Bundesstaat Louisiana erhebliche Schäden verursacht und mindestens ein Menschenleben gefordert. In der Gemeinde Prairieville sei eine Person von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden, teilte das örtliche Sheriff-Büro am Sonntagabend (Ortszeit) auf Facebook mit. Der Ort liegt südöstlich von Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas.

Mehr als eine Millionen Menschen ohne Strom

In der Folge des Hurrikans haben derzeit mehr als eine Millionen Menschen in den USA keinen Strom. Mit 996.000 betroffenen Haushalten ist vor allem der Bundesstaat Louisiana schwer betroffen, dort war der Wirbelsturm am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf Land getroffen. Weitere 36.000 Haushalte im benachbarten Bundesstaat Mississippi sind ohne Elektrizität.

Auf Fotos und Videos waren massive Überflutungen und Schäden durch den Hurrikan zu sehen. Örtliche Medien berichteten von zerstörten Häusern, überfluteten Straßen und Strommasten. Auch aus LaPlace, einer Gemeinde am Lake Pontchartrain, wurden Überflutungen gemeldet. Bewohner baten in den sozialen Medien darum, mit Booten aus ihren Häusern gerettet zu werden.

Schwere Schäden in New Orleans

Auch die Stadt New Orleans meldet zahlreiche Schäden: Neben Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden, fiel im gesamten Stadtgebiet der 400.000 Einwohnerstadt der Strom aus. Wie die städtische Einsatzzentrale am Sonntagabend (Ortszeit) über Twitter mitteilte, werde der einzige Strom derzeit von Generatoren bezogen. Laut dem Versorger Entergy, sei vorerst nicht damit zu rechnen, dass die Versorgung in Kürze wiederhergestellt werden könne. Der Hurrikan habe alle acht für die Strombelieferung der Stadt zuständigen Leitungen beschädigt. Die Reparaturarbeiten dauerten an.

An einigen Teilen der Küste verursachte Ida eine meterhohe Sturmflut. Wie US-Medien berichteten, war die Wucht des ankommenden Wassers so stark gewesen, dass das Wasser im Süden von New Orleans im Mississippi Messungen zufolge rund drei Stunden flussaufwärts floss. Meteorologen warnten zudem, dass die von "Ida" ausgelösten ungewöhnlichen starken Regenfälle weitere Überschwemmungen verursachen könnten. Rettungsdienste stellten in dem Gebiet aus Sicherheitsgründen bis Montag die Arbeit ein.

Präsident Biden verspricht Hilfe

Bei seinem Besuch in der Zentrale der US-Katastrophenschutzbehörde Fema in Washington am Sonntag sprach US-Präsident Joe Biden den Menschen die Unterstützung der Regierung zu: "Sobald der Sturm vorübergezogen sein wird, werden wir die ganze Macht dieses Landes für Rettung und Wiederaufbau einsetzen", sagte Biden.

Bei seinem Auftreffen auf Land war "Ida" der fünftstärkste Hurrikan, der jemals das amerikanische Festland erreichte. Stunden später wurde er mit Windgeschwindigkeiten bis 155 Kilometer pro Stunde zu einem Sturm der Kategorie 1 herabgestuft.

Mit Material von Agenturen.