Hurrikan der Stufe fünf: "Dorian" trifft auf die Bahamas

Der hochgefährliche Hurrikan "Dorian" ist auf die Bahamas getroffen. Auf den nördlichen Inseln des Archipels rissen Windböen von mehr als 350 Kilometern pro Stunde Dächer weg und knickten Strommasten um. An der Küste lag der Meeresspiegel sieben Meter über dem üblichen Niveau. Die Situation sei lebensbedrohlich, warnte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) in Miami. Der Sturm traf mit andauernden Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde und den noch deutlich kräftigeren Böen zunächst bei Elbow Cay auf Land. Damit stellte er einen mehr als 80 Jahre alten Rekord ein. Seit 1935 traf kein atlantischer Hurrikan mehr mit solcher Wucht auf Land. Stärker war zwar noch ein anderer Hurrikan, nämlich "Allen" im Jahr 1980. Er erreichte Windgeschwindigkeiten von 305 Kilometern pro Stunde, traf aber nicht auf Land.

Dorian tobt lange, da er sich langsam bewegt

Auf der Insel Great Abaco seien Bäume und Strommasten umgeknickt worden, sagte Silbert Mills vom christlichen Fernsehsender BCN. Hotels wurden geschlossen, Türen und Fenster verrammelt. Viele Bewohner wurden mit Booten auf andere Inseln des Archipels gebracht. Die Behörden der Inselgruppe mit knapp 400.000 Einwohnern hatten die Bürger zuvor aufgerufen, sich in Notunterkünfte und höherliegende Orte zu begeben. Das Zentrum des Hurrikans bewegt sich nur langsam nach Westen. Daher könnte es bis Montag über den Bahamas toben und schwere Schäden anrichten. Nach Prognosen des Meteorologen Ryan Maue wird der Sturm stellenweise bis zu 1000 Liter Regen pro Quadratmeter abladen.

Hurrikan der höchsten Kategorie

Ministerpräsident Hubert Minnis sagte, etwa 73.000 Menschen und 21.000 Gebäude seien gefährdet. Wer Evakuierungsaufforderungen missachte, "bringt sich selbst in sehr große Gefahr". Das NHC stufte "Dorian" inzwischen zu einem Hurrikan der gefährlichsten Kategorie 5 hoch. Der Sturm soll sich nach jüngsten Prognosen am Montag leicht abschwächen und in der Nacht zum Dienstag unmittelbar vor der Ostküste Floridas nördlich abdrehen.

Notstand in mehreren US-Bundesstaaten

Meteorologen warnten, dass die Küstengebiete selbst im besten Fall mit heftigen Regenfällen, Sturmfluten und zerstörerischen Winden rechnen müssten. Die US-Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina haben bereits den Notstand ausgerufen. South Carolina ordnete zusätzlich bereits eine Evakuierung seiner kompletten Küste an. Die Anwohner müssen sich ab Montagmittag in Sicherheit bringen, ordnete Gouverneur Henry McMaster an. Die Evakuierung soll nach örtlichen Medienberichten Hunderttausende Menschen betreffen, was keine populäre Maßnahme sein dürfte. "Wir können nicht alle Menschen zufriedenstellen, aber wir können alle Menschen am Leben halten", sagte McMaster. Schulen und Behörden in den Gebieten würden geschlossen bleiben.

Gefahr voraussichtlich nur für Ostküste Floridas

Auch Florida beschloss die Evakuierung von Teilen seiner Küste. Tief gelegene und hochwassergefährdete Landesteile sowie Wohnwagen von Palm Beach County bis mindestens Daytona Beach sollten verlassen werden, hieß es. Trotz der Anordnungen gab es am Wochenende relativ wenig Verkehr, anders als 2017, als Hurrikan "Irma" für ein Verkehrschaos sorgte. Derzeitige Vorhersagen sehen eine Gefahr nur für die Ostküste Floridas, weshalb Bewohner nach Westflorida fliehen könnten.