Hungriger Hund schaltet Herd an und löst Polizeieinsatz aus

Ein hungriger Hund hat in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz einen Herd angeschaltet und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Hund schaltet mit Pfoten den Herd an

Das Haustier wollte sich offenbar in Abwesenheit seines Herrchens über eine Lasagne hermachen, die auf dem Herd stand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei schaltete der Hund mit seinen Pfoten beim Strecken den Herd an.

Polizei muss die Wohnung aufbrechen

Die Lasagne begann zu qualmen, was einen Feuermelder auslöste. Eine Nachbarin hörte den Alarm und rief die Polizei. Die Beamten mussten die Wohnungstür aufbrechen. Das Haus wurde evakuiert. Bis auf das verbrannte Essen gab es allerdings letztlich keine Schäden.