Hunderttausende demonstrieren in Hongkong

In Hongkong haben am Sonntag Hunderttausende gegen ein von der Regierung geplantes Gesetz demonstriert, mit dem Auslieferungen an chinesische Justizbehörden vereinfacht werden. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 240.000, die Organisatoren des Protests auf mehr als eine Million Menschen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie einige Demonstranten versuchten, das Parlament zu stürmen. Sie wurden von Einsatzkräften zurückgedrängt.

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will das von ihrer Regierung vorgelegte Gesetz im Schnellverfahren in den nächsten Tagen vom Parlament beschließen lassen, ohne dass es vorher in den Fachausschüssen beraten wurde. Gegner des Gesetzes sagen, das chinesische Rechtssystem würde Beschuldigten nicht dieselben Rechte gewähren wie die Justiz in der halbautonomen Sonderverwaltungszone.

Kritiker beklagen Eingriff in die Justiz

In den vergangenen Jahren haben die chinesischen Behörden vermehrt Vorwürfe wie Steuerhinterziehung, gegen Kritiker des kommunistischen Systems und Demokratieaktivisten erhoben. Lams Regierung sagt, mit dem Auslieferungsgesetz würden rechtliche Schlupflöcher geschlossen. Den Gegnern zufolge ist es aber eine Einschränkung der Unabhängigkeit der Hongkonger Justiz.

Die ehemalige britische Kolonie Hongkong ist 1997 an China zurückgegeben worden. Für 50 Jahre wurde Hongkong damals zugesichert, sein eigenes Sozial-, Rechts- und politisches System behalten zu können.