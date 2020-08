Hunderte Zivilisten: Massen-Geiselnahme in Nigeria

In Nigeria ist es zu einer Massen-Geiselnahme gekommen: Nach Angaben aus Sicherheitskreisen haben Extremisten hunderte Zivilisten in ihre Gewalt gebracht. Vermutlich handelt es sich um Mitglieder der Miliz Islamischer Staat in Westafrika (ISWAP). Diese hätten am Dienstagnachmittag die Stadt Kukawa im Nordosten des nigerianischen Bundesstaates Borno überfallen, berichten lokale Quellen. ISWAP ist sozusagen das nigerianische Pendant der dschihadistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und hat sich von der ebenfalls islamistischen Gruppierung Boko Haram abgespalten, die auch in den Nachbarländern Tschad und Kamerun Anschläge auf die Zivilbevölkerung verübt.

Geiseln waren Vertriebene aus einem Flüchtlingscamp

Die Bewohner der Stadt Kukawa seien eben erst in ihren Heimatort zurückgekehrt, nachdem sie zuvor zwei Jahre lang in Flüchtlingscamps in der Hauptstadt des Bundesstaates Maiduguri ausgeharrt hatten. Dort hatten viele Bewohner der Region des Tschad-Sees Zuflucht vor Gewalt gegen Zivilisten gefunden. Die Milizen seien in Lastwagen angerückt und hätten die Soldaten, die die Stadt bewachten, attackiert, berichten Zeugen.

Dauerkonflikt mit Islamisten forderte bereits 36.000 Tote

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu islamistischen Gewalttaten durch Boko Haram gegen die Zivilbevölkerung. Die Miliz liefert sich außerdem immer wieder Gefechte mit den Sicherheitskräfte des Landes. Durch den Dauerkonflikt und den Ausbruch des Coronavirus sind nach UN-Angaben derzeit rund 10,6 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 2,6 Millionen Menschen wurden vertrieben.