Hunderte sterben bei Extremwetter in Südafrika

Viele Straßen wurden seit Beginn der Regenfälle vor fünf Tagen weggespült, Brücken eingerissen, Häuser sind eingestürzt. Der Hafen der Regionalhauptstadt Durban, einer der größten Frachthäfen Afrikas, ist bis auf Weiteres geschlossen. Tausende Menschen sind auf Notunterkünfte und humanitäre Hilfe angewiesen. In einigen Gegenden gibt es weder Strom noch fließendes Wasser.

Behörden völlig unvorbereitet

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal haben Rettungskräfte und freiwillige Helfer ihre Suche nach möglichen Überlebenden fortgesetzt. Bis Donnerstagabend zählten die Behörden 341 Tote, Dutzende weitere Menschen gelten noch als vermisst. Tagelange heftige Regenfälle hatten vor allem im Großraum Durban schwere Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. Die südafrikanischen Behörden traf die Katastrophe völlig unvorbereitet. Betroffen von dem Unwetter waren knapp 41.000 Menschen.

Extremer Starkregen

Das Extremwetter hatte am Wochenende begonnen. Nach Angaben von Meteorologen fielen in Teilen der Ostküstenprovinz binnen 48 Stunden mehr als 450 Millimeter Regen und damit fast die Hälfte der dort üblichen jährlichen Niederschlagsmenge. Die Behörden sprachen von einem der schlimmsten Unwetter in der Geschichte des Landes, Präsident Cyril Ramaphosa von einer unermesslichen "Katastrophe".

Tausende Häuser zerstört

In der Hafenstadt Durban und der umliegenden Metropolregion Ethekwini wurden laut den Behörden tausende Häuser und Hütten zerstört, rund 250 Schulen wurden schwer beschädigt. Die Fluten spülten Brücken und ganze Straßen weg, im Hafen von Durban schleuderten sie riesige Container bis auf die Autobahn.

Menschen stehen Schlange, um Tote zur Leichenhalle zu bringen

Allein in der vergangenen Nacht wurden mehr als hundert Leichen in der Leichenhalle von Phoenix, einem Vorort von Durban, abgelegt. "Es ist zu viel", sagte einer der Angestellten. Vor der Halle hätten sich lange Schlangen von Menschen gebildet, die ihre toten Angehörigen bringen wollten. Beerdigungen wurden verboten, bis sich der mit Wasser vollgesogene Boden wieder stabilisiert hat.

Notunterkünfte für Obdachlose

Die Regierung rief den Notstand aus und versprach den Betroffenen rasche Hilfe. Doch bis Donnerstag konnten nur wenige Straßen freigelegt werden, die meisten Nebenstraßen bleiben weiter unbefahrbar. Oftmals fehlt es an Wasser und Strom. Rund 20 Notunterkünfte für mehr als 2.100 obdachlos gewordene Menschen wurden eingerichtet.

Supermarkt-Plünderungen

In einem öffentlichen Hilfeaufruf bat die Provinzregierung um Spenden von nicht verderblichen Lebensmitteln und Trinkwasserflaschen sowie von Kleidung und Decken. Die Behörden prüften derzeit "den Bedarf aller betroffenen Familien", erklärten sie. Nutzer von Online-Netzwerken berichteten von ersten Supermarkt-Plünderungen.

Viele Menschen ohne Hilfe

Viele Überlebende berichten, sie seien auf sich allein gestellt. Im Township Amaoti mit seinen aus Wellblech und Holzbrettern gezimmerten Hütten etwa versorgen sich Trauben von Menschen notdürftig mit Trinkwasser aus einer zerborstenen Leitung.

"Es gibt hier niemanden, der uns helfen kann", sagte zum Beispiel der 35-jährige Thobele Sikhephen. Vereinzelt kam es wegen der ausbleibenden Hilfe bereits zu Demonstrationen. Die Stadt Durban rief "zu Geduld" auf.

Besondere Wetterlage

Südafrika, das am stärksten industrialisierte Land des Kontinents, war bisher weitgehend von tropischen Stürmen verschont geblieben, die sich über dem Indischen Ozean bilden und vor allem in Mosambik auf Land treffen. Für die jüngste Regenkatastrophe verantwortlich ist ein kaltes Höhentief, das von den Meteorologen "Cut-Off-Tief" genannt wird.

Überschwemmungen durch den Klimawandel

Der Wetterdienst sagte für die Osterwoche weitere Gewitter und die Gefahr von Überschwemmungen vorher. Auch für die Nachbarprovinzen Ostkap und Freistaat galten Unwetterwarnungen. "Der Klimawandel findet direkt vor unseren Augen statt. Er steht nicht bevor, er findet jetzt statt", warnte Greenpeace Afrika in einer Presseerklärung.