Hunderte Medienschaffende im Gefängnis, entführt, verschwunden

Die Pressefreiheit ist laut "Reporter ohne Grenzen" weiterhin auf hohem Niveau gefährdet. Auch in Belarus ist die Lage für die Presse seit der umstrittenen Präsidentenwahl extrem angespannt: Von über 370 Reporterinnen und Reportern weiß man, dass sie zumindest kurzfristig verhaftet und festgehalten worden sind. In den beginnenden Strafprozessen drohen ihnen teilweise langjährige Haftstrafen.

Kritische Pandemieberichterstattung unerwünscht

Dutzende weitere Journalistinnen und Journalisten kamen seit dem Frühjahr zeitweise ins Gefängnis, weil Regierungen in allen Teilen der Welt versuchen, eine unabhängige Berichterstattung über die Corona-Krise und ihre Folgen zu unterdrücken, so RSF in ihrem Jahresbericht. "Viel zu viele Regierungen reagieren auf Proteste, Missstände oder eine Krise wie die Covid-19-Pandemie mit Repressalien gegen die Überbringerinnen und Überbringer der schlechten Nachrichten", so RSF-Vorstandssprecherin Katja Gloger, Redakteurin beim Stern.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise steigt die Gewalt gegen die Berichterstattenden; auch in Deutschland wird am Rande von sogenannten Anti-Corona-Demonstrationen und "Querdenker"-Protesten die Pressefreiheit dadurch massiv verletzt.

Gefahr von Hinrichtungen und Krankheit

Erst vorige Woche, am 12. Dezember, wurde im Iran der Journalist und Blogger Ruhollah Sam hingerichtet, weil er 2017 über die Proteste im Lande berichtet hatte. Er war aus seinem Exil in Frankreich auf ungeklärte Weise zurück in den Iran gebracht worden, wo der 47-Jährige am Samstag gehängt worden ist. RSF weist außerdem darauf hin, dass in Saudi-Arabien und China schwer kranke Häftlinge so unzureichend medizinisch versorgt werden, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Die Zahl der Frauen, die wegen ihrer journalistischen Arbeit im Gefängnis landen, ist im Vergleich zu 2019 um rund ein Drittel auf 42 gestiegen. Allein im Iran und in Belrus sind jeweils vier Journalistinnen in Haft.

UN-Sonderbeauftragter gefordert

Der deutsche Journalistenverband DJV hat angesichts der weltweiten Entwicklung die Politik in Deutschland zum Handeln aufgefordert. Dazu gehöre, die vom Deutschen Bundestag 2017 geforderte Einsetzung eines Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten mit Nachdruck zu betreiben. Zur Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen sagt der DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall: "Das sind erschreckende Zahlen, die den miserablen Stellenwert der Pressefreiheit in autoritären Regimen widerspiegeln".

Ende des Jahres wird RSF in einem zweiten Bericht Informationen über getötete Medienschaffende vorlegen; dann wird auch analysiert, welche Länder weltweit am gefährlichsten für Journalistinnen und Journalisten sind.