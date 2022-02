Hunderte Festnahmen bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland

Die russischen Polizei ist gegen Anti-Kriegs-Demonstrationen in mehreren Städten vorgegangen. In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos von Protesten - der #Faktenfuchs konnte ihre Echtheit zum Teil bestätigen. Gegner des Kriegs verwendeten auf Twitter neben dem Hashtag "Njet vojne" (Nein zum Krieg) auch "Putin - ubijza" (Putin ist ein Mörder).

Die Menschenrechtsorganisation Owd-Info berichtete am Abend, bei Kundgebungen in 42 Städten seien mindestens 788 Menschen festgenommen worden.

Hunderte bei Demo mitten in Moskau

Die größten Proteste fanden den Angaben zufolge in der Hauptstadt Moskau statt, wo mehr als 330 Menschen festgenommen wurden. Auf dem Puschkin-Platz im Herzen Moskaus versammelten sich zwischen 1.000 und 2.000 Menschen.

Demonstranten streamten die Proteste zum Teil live im Internet. Immer wieder waren Sprechchöre zu hören: "Nein zum Krieg." Polizisten führten Demonstranten ab und forderten die Menge auf, sich aufzulösen. Ein Reuters-Reporter berichtete, die Polizei haben den Puschkin-Platz abgesperrt.

Bereits zuvor war in er russischen Hauptstadt die Oppositionelle Marina Litwinowitsch festgenommen worden. "Ich bin auf dem Weg nach Hause festgenommen worden", schrieb sie laut der Agentur Reuters auf dem Messengerdienst Telegram. Sie hatte ihre Landsleute zuvor zu Protesten gegen den Angriff aufgerufen. "Heute um 19 Uhr in die Zentren unserer Städte. Russen sind gegen Krieg!", schrieb sie in einem Facebook-Eintrag.