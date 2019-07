Hunderte Demonstranten besetzen Parlament in Hongkong

Hunderte Demonstranten haben am Montag in Hongkong aus Protest gegen die politische Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone das Parlament gestürmt. Sie rissen Politikerporträts herunter und sprühten pro-demokratische Parolen an die Wände, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP vor Ort sehen konnten. Noch bevor die Polizei einrückte, verließen sie das Gebäude des Legislativrats wieder. Berichte über Festnahmen oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Hongkonger fürchten, dass Peking ihre Rechte beschneidet

Seit Wochen wird Hongkong von Demonstrationen gegen ein Auslieferungsgesetz erschüttert, das mutmaßliche Straftäter für Gerichtsverfahren nach Festlandchina überstellen soll. Der Gesetzentwurf dazu wurde mittlerweile zwar auf Eis gelegt, doch nicht komplett kassiert. Seither wachsen die Ängste, dass China die juristischen und bürgerrechtlichen Freiheiten weiter aushöhlen will, die der früheren britischen Kronkolonie bei der Rückgabe an China am heutigen Montag vor genau 22 Jahren zugesichert wurden.

Anlässlich dieses Jahrestags versprach die umstrittene Regierungschefin Carrie Lam in einer Rede, künftig mehr auf die öffentliche Stimmung einzugehen.

Auch friedliche Protestmärsche auf den Straßen

Den Protesten tat das keinen Abbruch. Während Hunderte am Abend in das Regierungsgebäude eindrangen, marschierten auf den Straßen der Metropole erneut Massen, um mehr Demokratie in Hongkong zu fordern. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf 190.000, die Organisatoren gaben sie mit 550.000 an.

Doch mit der Erstürmung des Legislativrats erreichten die Proteste am Montag, der in Hongkong Feiertag war, eine neue Eskalationsstufe. Die Demonstranten hatten eine Glastür und Fenster zertrümmert und Metallgitter aufgebogen, um ins Gebäude zu gelangen. Die Polizei hatte sie zunächst gewähren lassen, forderte die Demonstranten dann aber auf, das Gebäude zu verlassen und warnte, bei Widerstand werde sie "angemessen" reagieren. Eine weitere Eskalation blieb aus, als die Besetzer das Gebäude verließen.

In den staatlich kontrollierten Medien Chinas wurden davon nichts vermeldet. Dort wurden eine Zeremonie zum Jahrestag und Teile von Lams Rede gezeigt.