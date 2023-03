"Humanitäre Dauerkrise": Konferenz für Erdbeben-Opfer startet

Mehr als 50.000 Menschen sind bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gestorben. Zur Unterstützung der überlebenden Erdbebenopfer richtet die EU an diesem Montag eine internationale Geberkonferenz aus. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson haben nach Brüssel eingeladen, um Spenden für Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach der Katastrophe zu sammeln.

Bisher sei die Erdbebenhilfe deutlich unterfinanziert, mahnte die Organistion "Save the Children" vor dem Treffen. Nur durch eine deutliche Aufstockung der Hilfsgelder durch die Regierungen und Geber könne der Bedarf an Nothilfe gedeckt und zugleich schon jetzt für die Zukunft der Jüngsten in der Region gesorgt werden, so die Kinderschutzorganisation.

Welthungerhilfe mahnt zu nachhaltiger Unterstützung

Auch die Welthungerhilfe pocht auf eine langfristige Unterstützung der Betroffenen. Es würden dringend neue Gelder benötigt, um nicht nur die akute Notlage, sondern auch strukturelle Defizite zu lindern und die regionalen Wirtschaftskreisläufe stärken zu können, teilte die Organisation mit. Dafür seien langfristige Investitionen in den Wiederaufbau unter Einbindung von lokalen Akteuren zwingend nötig. Insbesondere verwies die Welthungerhilfe auf die katastrophale Lage von Millionen Menschen in Syrien, die bereits durch den jahrelangen Bürgerkrieg ihre Existenzgrundlage verloren hätten.

"Save the Children" wiederum erklärte, die Kinder in der Türkei und Syrien bräuchten Hilfe zum Überleben, aber auch langfristige Unterstützung, um ihr Leben wieder aufzubauen. "Wenn man beides vernachlässigt, werden die Folgekosten umso höher sein", sagte Ekin Ogutogullari, bei der Organisation Regionaldirektor für den Nahen Osten, Nordafrika und Osteuropa bei.

Laut den Vereinten Nationen beläuft sich der Nothilfe-Bedarf in Syrien und der Türkei auf 1,4 Milliarden Dollar. Davon kamen "Save the Children" zufolge bislang in der Türkei nur 13,8 Prozent an, für Syrien gingen 66,4 Prozent der von der UNO geforderten Hilfsgelder ein. Eine Milliarde Dollar würden noch benötigt, um den von den Betroffenen mit dem Nötigsten zu helfen. Vor allem gelte das für die lokalen Organisationen, die seit dem ersten Tag im Einsatz seien.

"Katastrophe von historischem Ausmaß"

"Die Erdbeben in der Türkei und Syrien sind eine Katastrophe von historischem Ausmaß", sagte Schwedens Ministerpräsident Kristersson vor der Konferenz. Schweden werde gemeinsam mit der EU und den internationalen Partnern alles tun, um den Betroffenen beim Wiederaufbau zu helfen. Von der Leyen betonte: "Unser Beistand wird so stark bleiben wie in den ersten Stunden nach dem Erdbeben. Die Menschen in der Türkei und Syrien sollten wissen, dass wir langfristig an ihrer Seite stehen."

Erwartet wird, dass auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Video-Schalte an dem Treffen teilnimmt. Den Angaben der Kommission zufolge soll die mit der Türkei abgestimmte Konferenz offen sein für die EU-Staaten, Nachbarländer, Mitglieder der Vereinten Nationen und internationale Finanzinstitute.

Mehrere Erdbeben der Stärke 7,7 und kurz darauf der Stärke 7,6 hatten am 6. Februar die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Insgesamt kamen dabei mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Millionen Menschen wurden obdachlos und leben nun in Notunterkünften.

Elend im Norden Syriens verschärft

Insgesamt sind nach Kommissionsangaben bislang knapp 12 Millionen Euro an humanitärer Hilfe der EU für die Türkei bereitgestellt worden. Hinzu kämen rund 10 Millionen Euro an Soforthilfe für die Erdbebenopfer in Syrien. Zudem beteiligten sich über das sogenannte EU-Katastrophenschutzverfahren 16 EU-Länder an den Hilfen für Syrien. Auch der Türkei würden von 20 EU-Staaten bereits Millionen von Hilfsgütern zur Verfügung gestellt – darunter medizinische Ausrüstung, Hygieneartikel, Lebensmittel und warme Kleidung.

"Es brauchte offenbar die Katastrophe in der Katastrophe, um wieder Aufmerksamkeit auf die Not in Syrien zu richten", betonte der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, im Vorfeld. "Das Elend von Millionen hat sich – besonders im Norden – weiter verschärft."

Millionen Menschen abhängig von humanitärer Hilfe

Die Welthungerhilfe verwies ebenfalls insbesondere auf 15 Millionen Menschen in Syrien, die humanitäre Unterstützung brauchten. Zugleich gingen die militärischen Angriffe in Nordwestsyrien unvermindert weiter, sagte Welthungerhilfe-Generalsekretär Mathias Mogge. Die Menschen in der Region seien nach zwölf Jahren Bürgerkrieg am Ende ihrer Kräfte und fühlten sich von der Weltgemeinschaft vergessen. "Die Geberkonferenz muss daher ein starkes Zeichen senden und langfristige Unterstützung bringen, damit wir diese humanitäre Dauerkrise für die Menschen endlich beenden können", sagte Mogge.

In der Türkei sind elf Provinzen von dem Erdbeben betroffen, in Syrien der Nordwesten. Aus dem Bürgerkriegsland gibt es nur spärliche Informationen über die Lage. Angesichts jahrelanger Bombardements und Kämpfe lebten viele Menschen dort schon vor den Beben unter prekären Umständen. Die EU leistet sowohl Unterstützung in von der Regierung kontrollierten als auch in nicht von ihr kontrollierten Gebieten.

Mit Informationen von KNA und dpa