Hubschrauberabsturz in New York: Pilot hatte sich verirrt

Nach dem aufsehenerregenden Hubschrauberabsturz in New York gibt es neue Details zum möglichen Hergang.

Pilot fand den Heliport nicht mehr

Der Pilot habe bei dichtem Nebel per Funk mitgeteilt, dass er sich verirrt habe, teilte ein mit den Ermittlungen betrauter Beamter am Dienstag mit. In dem Funkruf am Vortag habe er erklärt, er versuche zu einem Heliport zurückzukehren, von dem er zuvor gestartet sei. Doch könne er ihn nicht finden.

Hubschrauber stürzte auf Dach in Manhattan

Von Passanten aufgenommene Videos zeigen, wie der Helikopter südlich vom Heliport in der Luft verharrt, dann umdreht und in nördlicher Richtung mit unberechenbarer Flugbahn bei tief hängenden Wolken zurückfliegt, ehe er in Manhattan auf ein Wolkenkratzerdach stürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben. Viele New Yorker fühlten sich an die Terroranschläge vom 11. September erinnert.