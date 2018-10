"Hambacher Wald hat große Chance zu überleben"

Der BUND Hubert Weiger begrüßt den Rodungsstopp im Hambacher Forst als Chance für andere Klimaschutzkonzepte. Weiger sagte im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2: "Der Hambacher Forst hat tatsächlich einen riesigen Dienst geleistet für den Klimaschutz, nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Auch als ein Signal, Deutschland meint es jetzt ernst mit dem engagierten Einstieg in den Ausstieg aus der Kohle."

Weiger rechnet mit Gerichtsurteil erst Ende 2019

Vor Mitte Ende 2019 sei nicht mit einem endgültigen Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zu rechnen, so Weiger weiter.

"Das bedeutet im Klartext, dass es mit Sicherheit über die Rodungsperiode 19/20 hinausgehen wird. Damit besteht in der Tat die Chance, andere Konzepte zu realisieren, die wir vor allem aus Klimaschutzgründen benötigen und wo natürlich die ältesten und klimaschädlichsten Braunkohlekraftwerke, [...] die stehen in diesem Bereich, dass die vorrangig vom Netz genommen werden müssen."

Für Hubert Weiger, der auch Mitglied in der Kohlekommission ist, hat der Hambacher Wald eine Chance erhalten zu bleiben. Nämlich dann, "wenn die Ergebnisse der sogenannten Kohlekommission tatsächlich auch dazu führen, dass wir deutlich rascher als bisher geplant vor allem auch aus der Braunkohle aussteigen. Und wenn wir unsere beschlossenen Klimaziele von Paris einhalten wollen." Dazu gehöre auch der "Einstieg in die gesamte Vielfalt der Sonnenenergienutzung".

Innenminister kündigt Abzug der Polizei an

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Freitag einen vorläufigen Rodungsstopp für den Hambacher Forst verfügt. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat daraufhin für Montagmorgen den Abzug der Polizei aus dem Hambacher Forst angekündigt. Der Energiekonzern RWE hatte dort einen Großteil des verbliebenen Waldes abholzen wollen, um Braunkohle zu fördern.