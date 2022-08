Aiwanger: Gasumlage "möglichst schnell einstampfen"

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die Bundesregierung zur vollständigen Rücknahme der Gasumlage aufgefordert. "Die Gasumlage muss möglichst schnell eingestampft werden", sagte der Vorsitzende der Freien Wähler der "Augsburger Allgemeinen".

Der Staat müsse "gezielt eingreifen, wenn Importeure in Schieflage geraten" und "gegebenenfalls sogar selbst Gas einkaufen, um sicherzustellen, dass auch wirklich so viel Gas importiert wird, wie technisch möglich ist und nicht nur aus Sicht der Importeure rentabel ist", sagte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident.

Die Gasumlage sorgt für Ungereimtheiten

Dies sei besser als die vorgesehene Gasumlage, die zu viele Ungereimtheiten mit sich bringe, sagte Aiwanger. So sei bei der Gasumlage die Abgrenzung zwischen berechtigten Empfängern und Mitnahmeeffekt nur schwer möglich. "Sollte die Gasumlage tatsächlich auch eingespeistes Biogas verteuern, wäre das grotesk", erklärte Aiwanger.

Aiwanger plädierte erneut für verlängerte Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke in Bayern. Bei der Stromversorgung sei es "unterlassene Hilfeleistung an unserem Land, nicht schon längst die Verlängerung der noch laufenden Atomkraftwerke beschlossen zu haben und Gundremmingen aktuell zu zersägen, anstatt eine Wiederinbetriebnahme anzustreben". Das Atomkraftwerk in der bayerischen Gemeinde Gundremmingen war zum Jahreswechsel abgeschaltet worden.

Nicht nur angeschlagene Firmen wollen profitieren

Die von der Bundesregierung geplante Gasumlage soll Firmen entlasten, die wegen gedrosselter Lieferungen aus Russland anderswo teuer Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Ansprüche auf Geld aus der Umlage haben bisher zwölf Unternehmen angemeldet. Sie belaufen sich auf rund 34 Milliarden Euro.

Ein Großteil entfällt auf die angeschlagenen Gasimporteure Uniper und Sefe (ehemals Gazprom Germania). Es stehen aber auch Unternehmen auf der Liste, die nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bislang trotzdem am Umlage-Modell festhalten.

Mehrwertsteuer-Senkung gleicht offenbar nur Hälfte der Gasumlagen aus

Haushalte und Unternehmen sollen vom 1. Oktober an die Gasumlage zahlen, wobei die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch zugleich auf sieben Prozent sinken soll. Die Mehrbelastung durch die Umlagen - zur Beschaffungsumlage von 2,419 Cent pro kWh kommen noch eine Speicherumlage und eine Bilanzierungsumlage hinzu - fällt einem Medienbericht zufolge aber fast doppelt so hoch aus wie die Senkung der Mehrwertsteuer. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion.

Demnach ergibt sich durch die Gasumlagen eine Mehrbelastung von rund 3,30202 Cent je Kilowattstunde. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeute das eine jährliche Zusatzbelastung von 660 Euro. Die Entlastung durch die Senkung der Mehrwertsteuer betrage dagegen nur 346 Euro.