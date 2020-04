Österreich beendet Corona-Ausgangsbeschränkungen

Österreich fährt nach den teilweise harten Einschränkungen im Zuge der Coronakrise langsam wieder hoch: Ab 15. Mai dürfen Gastronomiebetriebe, ab 29. Mai Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. "Die gesamte Branche hat eine Vollbremsung hingelegt. Für Betriebe waren die letzten Wochen extrem schwierig, in vielen Fällen natürlich existenzbedrohend", sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag in Wien.

Die aktuelle Entwicklung gebe die Möglichkeit zum Neustart. Dabei habe die Alpenrepublik stets den Anspruch, die Gastfreundschaft Österreichs mit größtmöglichem Schutz für Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Die Gastronomie dürfe ihren Betrieb aber nicht ohne Auflagen an die Sicherheit wieder aufnehmen. Köstinger erklärte, dass dann maximal vier Erwachsene pro Tisch Platz nehmen dürften und zwischen den einzelnen Tischgruppen ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten sei. Eine freie Platzwahl sei nicht möglich; die Menschen sollten ihre Tische unbedingt reservieren. Das Personal mit Gästekontakt müsse bei der Arbeit einen Mundschutz tragen.

Ausgangsbeschränkung am 1. Mai vorbei

Auch der Österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilte am Morgen mit, dass die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben würden. "Wir brauchen sie nicht fortzusetzen", sagte Anschober. Demnach sei schon ab dem 1. Mai lediglich ein Mindestabstand von einem Meter zu Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, nötig. Allerdings sei es sehr verfrüht zu glauben, die Krise sei schon vorbei. "Wir können jederzeit Stopp sagen." Es gelte, eine zweite Erkrankungswelle zu vermeiden.

Seit Mitte März war es den Österreichern nur bei triftigem Grund erlaubt, das Haus zu verlassen. Dazu gehörten unbedingt nötige Besorgungen. Ende März waren dann die Hotels per Regierungserlass geschlossen worden. Schon in den Tagen zuvor gab es aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen kaum noch touristische Gäste.