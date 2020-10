BR24Live: Seehofer zu Rechtsextremismus bei Behörden

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat einen Lagebericht über Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten in Berlin vorgestellt. Zuletzt waren Fälle bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Berlin bekannt geworden. Auch beim Landesverfassungsschutz in Düsseldorf gab es entsprechende Vorkommnisse.

Seehofer: "Fallzahlen gering"

Der Bericht zeigt laut Innenminister Seehofer deutlich: Die Fallzahlen seien gering – 99 Prozent der Mitarbeiter stünden "fest auf dem Boden des Grundgesetzes". Es gebe also kein strukturelles Problem in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, so Seehofer.

Seehofer: "Jeder erwiesene Fall ist eine Schande“"

Aber die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden hätten eine Vorbildfunktion für Rechtsstaat und Demokratie. Deshalb sei – trotz geringer Zahlen – jeder erwiesene Fall "eine Schande". Dadurch würden letztlich alle Mitarbeiter in Mitleidenschaft gezogen. Solche Fälle müssten gerade bei Sicherheitsbehörden "konsequent" aufgeklärt werden, es dürfe "keinerlei Toleranz angezeigt" werden.

Kollegen verpflichtet, Fälle aufzudecken

Seehofer richtete daher einen Appell an die Mitarbeiter: "Schauen sie hin, verteidigen sie unsere Verfassung." Auch passives Mitläufertum sei nicht erlaubt. Fälle aufzudecken, sei kein Denunziantentum. Jeder Mitarbeiter habe einen Eid auf die Verfassung geschworen. Das beinhalte auch, dass man derartige Entwicklungen anzeigen muss.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte zur Erstellung des Berichts einen Fragebogen an jede einzelne Behörde verschickt.

Über das, was darin abgefragt wird, hatten sich zuvor die einzelnen Bundesländer untereinander abgestimmt.

Horst Seehofer will bisher keine Studie zu Rechtsextremismus

Eine wissenschaftliche Studie eigens zum Rechtsextremismus in der Polizei hatte der Bundesinnenminister trotz vielfacher Forderungen in den vergangenen Wochen abgelehnt. Seehofer legt den Lagebericht gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vor.

Auch die Chefs von Bundeskriminalamtes (BKA) und Bundespolizei, Holger Münch und Dieter Romann, sind bei der Pressekonferenz mit dabei.