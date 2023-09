Hornissenangriff bei Lauf-Event nahe Hannover - acht Verletzte

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Ein Hornissenschwarm hat dafür gesorgt, dass in Niedersachsen ein Lauf-Event abgebrochen werden musste. Beim Volkslauf in Burgdorf bei Hannover wurden mindestens acht Läufer gestochen. Die Feuerwehr glaubt zu wissen, was der Grund des Angriffs war.