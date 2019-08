Hongkonger lassen sich Protest-Tattoos stechen

Den Hongkongern geht der Protest unter die Haut. Seit drei Monaten demonstrieren Tausende für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Einige lassen sich nun Symbole der Demonstrationen als Tattoo stechen. Zum Beispiel im Studio von Zada Lam. Er bietet das kostenlos an - aus Überzeugung.

Ein Regenschirm, der Hongkong beschützt

Die laufenden Proteste haben den 28-jährigen Künstler zu seinen Designs inspiriert. Beliebt sind ein Regenschirm und die Nationalblume Hongkongs, eine Orchideenart.

"Die Idee dahinter ist, zu zeigen, dass der Regenschirm die Blume und Hongkong beschützt."

Massenproteste für mehr Demokratie

Inzwischen haben sich die Fronten zwischen Polizei und Demonstranten verhärtet. Im Anschluss an friedliche Kundgebungen in Hongkong kam es am vergangenen Wochenende erneut zu Ausschreitungen. Die Behörden gehen hart gegen die Proteste vor, auch mit Wasserwerfern und Tränengas. Erstmals gab ein Polizist einen Warnschuss ab. Auch auf Seiten der Demonstranten kam es teilweise zu Gewalt: Manche warfen Steine und Benzinbomben.

"Für Reue ist da kein Platz"

Die Tattoos dagegen sind ein friedlicher Protest. Seit Juni hätten schon mehr als 200 Menschen sich die Motive stechen lassen, so Zada Lam. Für manche seiner Kunden sind sie eine Möglichkeit, ihre Erinnerung an die Demonstrationen festzuhalten. "Das Tattoo lässt sich nur schwer entfernen - wie alles, was gerade in Hongkong passiert", sagt ein Mann. "Für Reue ist da kein Platz."