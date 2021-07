Hongkong: Erstes Urteil unter Chinas neuem Sicherheitsgesetz

Tong Ying-kit ist der Erste. Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungsregion verurteilte den 24-Jährigen auf Grundlage des neuen Gesetzes zum Schutz der Nationalen Sicherheit, das Chinas kommunistische Führung in Hongkong vergangenen Sommer in Kraft gesetzt hat.

"Befreit Hongkong!" auf dem Protestbanner

Gültig wurde das Gesetz in der Nacht zum 1. Juli 2020. Nur wenige Stunden später soll Tong Ying-kit absichtlich mit einem Motorrad in eine Gruppe von Polizisten gefahren sein. Drei wurden verletzt. Entscheidend für die Anklage: Bei seiner Tat hatte Tong ein Protestbanner dabei mit dem Aufdruck "Befreit Hongkong!". Zwei Richterinnen und ein Richter verurteilten Tong deswegen wegen Aufrufs zur Abspaltung Hongkongs von China und wegen Terrorismus. Das Strafmaß ist noch nicht verkündet worden. Dem 24-Jährigen droht eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Der Anwalt von Tong Ying-kit hatte eine mögliche Straftat seines Mandanten eingeräumt, "keinesfalls" könne man aber von Terrorismus oder einem Aufruf zur Abspaltung Hongkongs von China sprechen.

Rund 100 Anklagen wurden bereits erhoben

Nach monatelangen Massenprotesten gegen Chinas kommunistische Führung in Hongkong hatte diese das Nationale Sicherheitsgesetz vergangenes Jahr in der früheren britischen Kolonie eingesetzt. Kritik an Chinas Führung, an der Alleinherrschaft der KP und an der Hongkonger Regionalregierung werden damit in vielen Bereichen kriminalisiert. In den vergangenen Monaten sind rund 100 Frauen und Männer auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes angeklagt worden in Hongkong, darunter Demonstranten, Pro-Demokratie-Aktivisten, Politiker und Journalisten.