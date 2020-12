Hongkong: Aktivist Wong zu Haftstrafe verurteilt

Joshua Wong muss für dreizehneinhalb Monate ins Gefängnis, die Mitangeklagten Agnes Chow und Ivan Lam wurden zu zehn beziehungsweise sieben Monaten Haft verurteilt. Das hat ein Gericht im Hongkonger Stadtteil Kowloon entschieden. Die Anklage hatte den Dreien vorgeworfen, vergangenes Jahr bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Staatsführung auf Hongkong mitgemacht zu haben.

Seit Jahren Proteste

Der 24-jährige Wong und Chow, die morgen 24 Jahre alt wird, sind die international bekanntesten Gesichter der Hongkonger Demokratiebewegung. Sie protestieren seit Jahren für die Aufrechterhaltung der völkerrechtlich garantierten Autonomie Hongkongs und für demokratische Rechte.

Massives Vorgehen Pekings

Die internationale Aufmerksamkeit für die Situation in der Metropole hatte in den vergangenen Monaten zwar abgenommen, doch die Lage ist aus Sicht der Demokratiebewegung schlimmer denn je. Chinas kommunistische Führung geht seit Monaten massiv und im Eiltempo gegen die Reste der Autonomie Hongkongs vor: An Schulen werden Lehrpläne geändert, die verbleibenden freien Medien werden gegängelt, kritische Journalistinnen und Journalisten werden gefeuert.

Chinas Staatsführung hat mehreren pro-demokratischen Politikern ihre Abgeordnetensitze weggenommen. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten flohen seit dem Frühjahr ins Ausland, andere wurden festgenommen.