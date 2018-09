Homosexueller Lehrer: Festanstellung an Ordensschule verweigert

Der Oblaten-Orden verteidigt seine Entscheidung, an seinem Gymnasium im westfälischen Borken einem homosexuellen Referendar mit Heiratsabsichten keine Lehrerstelle zu geben. "Wir haben dazu keine Alternative", sagte Ordenssprecher Christoph Heinemann am Mittwoch auf Anfrage in Mainz. Er verwies auf das kirchliche Arbeitsrecht, dass dem Orden keinen anderen Spielraum lasse. Der Lebensentwurf des Pädagogen korrespondiere nicht mit den kirchlichen Vorstellungen von Ehe und Familie.

Kirche: Entscheidung des Ordens

Unterdessen betonte das Bistum Münster, zu dem Borken gehört, dass sich die Schule nicht in seiner Trägerschaft befinde. Es handele sich um eine Entscheidung des Ordens, sagte Bistumssprecher Stephan Kronenburg auf Anfrage. Nach seinen Worten sieht das kirchliche Arbeitsrecht keinen Automatismus für Menschen in der Situation des Referendars vor, sie nicht anzustellen. In solchen Fällen prüfe das Bistum als Anstellungsträger den Einzelfall.

Orden nicht gegen Homosexualität, sondern gegen die gleichgeschlechtliche Ehe

Nach einem Bericht von Spiegel Online hat der Englisch- und Biologie-Lehrer erfolgreich sein Referendariat in Mariengarden beendet. Der unterschriftsreife Anstellungsvertrag wurde zurückgezogen, nachdem der Mann angekündigt hatte, seinen Lebensgefährten heiraten zu wollen. Der Mann sei "zweifellos ein guter Lehrer" und auch nicht wegen seiner Homosexualität abgelehnt worden, sondern "nur wegen seiner Hochzeitspläne", sagte Heinemann dem Magazin. "Wir wollten ihn von Seiten der Schule gerne halten", betonte Schulleiter Michael Brands. Jetzt müsse man in Borken ausbaden, "was meiner Meinung nach in der Kirche geändert werden müsste".

Protest von Eltern und Schülern

Der Referendar hat nach den Angaben mittlerweile eine Stelle an einer staatlichen Schule gefunden. Auf KNA-Anfrage räumte Heinemann ein, dass die Entscheidung des Ordens schwierig sei. Die Mehrheit der Eltern und Schüler hätten dafür kein Verständnis. Mit ihnen suche der Orden den Dialog; Protestaktionen von Schülern würden nicht unterbunden. Die verweigerte Festanstellung bedeute auch nicht, dass an dem Gymnasium homosexuelle Schüler keinen Platz hätten. In einer gemeinsamen Erklärung des Gymnasiums mit dem Orden auf der Schul-Homepage heißt es, dass die Erziehung zu Toleranz und Offenheit ein wichtiger Bestandteil der Schule sei.

Die Mitteleuropäische Provinz der Oblatenmissionare (OMI) zählt nach eigenen Angaben 130 Mitglieder in Deutschland, Österreich und Tschechien. Weltweit gehören der Gemeinschaft rund 3.800 Oblaten an.