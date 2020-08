Homeschooling statt Schule: Corona frisst Lernzeit auf

Andreas Strobel aus Heretsried hat drei schulpflichtige Kinder und sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Homeschooling in der Corona-Zeit gemacht. Nur beim Großen in der Realschule habe es regelmäßig Video-Unterricht gegeben, bei den Kleinen kaum. Fernsehen und Computerspiele hätten seine Kinder nur "unmerklich mehr" genutzt. Ein Problem sei gewesen, sagt Strobel, dass es am Anfang chaotisch zugegangen sei und die Kinder mit Lernstoff überfrachtet worden seien. "Im Großen und Ganzen" habe das Lernen unter Corona-Bedingungen aber ganz ordentlich funktioniert.

Das in München ansässige ifo Institut hat in einer bundesweiten Umfrage 1.000 Eltern wie Strobel zu ihren Erfahrungen in der Zeit der Schulschließungen befragt. Das Institut liefert damit den ersten repräsentativen Einblick in den Alltag von Schulkindern, Eltern und Schulen während der Corona-bedingten Schulschließungen. Außerdem wurden für den im Herbst erscheinende ifo-Bildungsbarometer insgesamt 10.000 Personen befragt, wie sie die Bildungspolitik während der Corona-Krise beurteilen. Teile davon flossen ebenfalls in diese Erhebung ein. Aus dem umfangreichen Report - fünf Erkenntnisse:

1. Deutlich weniger Zeit zum Lernen

Laut der heute veröffentlichten Studie waren während der Corona-Zeit 38 Prozent der Schulkinder höchstens zwei Stunden pro Tag mit Lernen für die Schule beschäftigt. Bei 74 Prozent seien es höchstens vier Stunden gewesen. In der Zeit vor Corona haben sich den Studienautoren zufolge 89 Prozent der Schulkinder mindestens fünf Stunden pro Tag mit schulischen Aktivitäten beschäftigt. Während die Schulen geschlossen hatten, hätten nur 18 Prozent der Schüler dieses Niveau halten können. 14 Prozent der Schüler hätten während Corona sogar nur maximal eine Stunde am Tag mit schulischen Aktivitäten verbracht.

Im Durchschnitt hat sich demnach die Zeit für schulische Aktivitäten von 7,4 auf 3,6 Stunden am Tag reduziert - eine Halbierung der Lernzeit, die offenbar kompensiert werden konnte. Dazu heißt es: "Der Ausfall des Schulbesuchs konnte nur in geringem Maße durch gesteigerte Lernaktivitäten zu Hause aufgefangen werden."