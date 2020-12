Homeschool Bayern: Zwischen Distanzunterricht und Systemabsturz

Wie unterscheiden sich "Distanzunterricht" und "Distanzlernen"?

Distanzunterricht ist digitaler Unterricht. Das bedeutet, eine Lehrerin oder ein Lehrer macht Unterricht mit einer gesamten Klasse, es gibt Anwesenheitspflicht und mündliche Leistungen können erhoben werden. Meist funktioniert das über eine Videokonferenz. Für die Abschlussklassen ist dieser Unterricht verpflichtend.

In allen anderen Jahrgangsstufen gibt es keinen verpflichtenden Distanzunterricht. Das bedeutet, Schulen können, aber sie müssen ihn nicht anbieten. Sie können auch auf Distanzlernen setzen. Das sieht dann so aus: Schülerinnen und Schüler bekommen Materialien von ihren Lehrkräften, ob Arbeitsblätter oder digitale Aufgaben in den Online-Lernplattformen, und müssen diese weitgehend selbstständig bearbeiten. Lehrerinnen und Lehrer sollen aber für Fragen erreichbar sein.

Warum macht das Kultusministerium diese Unterscheidung?

Laut Kultusministerium geht es einerseits darum, Schülerinnen und Schüler zu entlasten. Und: Dadurch, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht alle intensiv in den Unterricht eingebunden sind, könnten mehr Lehrkräfte in der Notbetreuung eingesetzt werden. Die soll es geben, wenn Eltern sich nicht selbst um ihre Kinder kümmern können und beispielsweise arbeiten müssen. Das gilt für Eltern mit Kindern der Jahrgangsstufen eins bis sechs oder von Kindern der Förderschulen.

Was ist Mebis - und warum funktioniert es zu oft nicht?

Wichtig beim Distanzunterricht sind auch die digitalen Plattformen Mebis - eine Eigenentwicklung des Freistaats - und Microsoft Teams. Mebis allerdings ist gleich am ersten Tag der Schulschließungen in die Knie gegangen. Ähnlich wie schon beim ersten Lockdown: Unser Erklärstück "Warum die Lernplattform Mebis noch immer eine Baustelle ist" stammt bereits vom April.

"Mebis war heute überlaufen. Viele Schüler sind nicht reingekommen und konnten deswegen die Aufgaben nicht erledigen, deswegen lief es heute nicht so gut." Alice, Fünftklässlerin aus München

In der Theorie ist Mebis eine interaktive Lernplattform, auf der Lehrer und Schüler im Chat miteinander kommunizieren und auf die Lehrmaterialien zugreifen können – bis zu eine Million Nutzer sind täglich auf dieser Plattform. Anfängliche Sicherheitslücken sollen inzwischen behoben sein.

Was ist Teams?

Was auf Mebis generell nicht möglich ist, sind Videokonferenzen. Deshalb wird mittlerweile an vielen Schulen mit Microsoft Teams gearbeitet. Das ist eine Onlineplattform, auf der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte auch per Video miteinander verbunden sind. Knapp die Hälfte der bayerischen Schulen nutzt diese Software. Es gibt aber auch genauso Schulen, die weder das eine noch das andere einsetzen. Manche setzen sogar auf komplett analoge Lösungen, wie Arbeitsblätter, die in den Briefkasten geworfen werden.

Wie geht es jetzt weiter?

Bis jetzt ist noch nicht abzusehen, wann die Schulen wieder normal öffnen werden können. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo rechnet für die erste Zeit nach den Weihnachtsferien aber mit Wechselunterricht: Das bedeutet, dass Klassen abwechselnd in der Schule und online unterrichtet werden.