Homeoffice und Ellbogengruß: Was bleibt nach Corona?

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt grüßte die Kanzlerin mit dem Namaste-Gruß: zusammengeführte Handinnenflächen, angedeutetes Nicken mit leicht gebeugtem Kopf. Wer nicht auf Berührung verzichten kann, klatscht sich mit Ellenbogen oder Fußspitzen ab. 1,5 Meter Abstand halten geht so allerdings nicht.

Hier das Wichtigste zur Corona-Krise

Vielen fällt eine Begrüßung schwer, ohne körperliche Nähe herzustellen. Offenbar auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der den Ellenbogen-Gruß immer wieder vorführte. Am Gründonnerstag sprach er von einer möglichen Lockerung der Maßnahmen nach den Osterferien.

Bleibt der Handschlag zur Begrüßung verpönt?

Lockerung heiße aber nicht Rückkehr zum gewohnten Alltag: Regeln wie 1,5 Meter Mindestabstand und der Verzicht aufs Händeschütteln müssten weiter gelten. "Das wird definitiv etwas sein, was uns im Alltag noch über viele, viele Monate begleitet", sagte Spahn.

Ganz auf die Begrüßung zu verzichten, sei dagegen keine Option, sagen Psychologen. Begrüßen schaffe Verbindung. Laut Verhaltensbiologin Imme Gerke, Trainerin für interkulturelle Kommunikation, sei die Begrüßung zudem ein "aggressionshemmender Mechanismus."

Werden wir alle Mundschutz tragen?

Dafür spricht in naher Zukunft einiges: Die Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, auf die sich auch die Bundesregierung beruft, empfehlen, Lockerungen an das flächendeckende Tragen von Nase-Mund-Schutz zu knüpfen. Solange es davon nicht genug gibt, soll der Mangel "bereits jetzt durch selbst hergestellten Mund-Nasen-Schutz, Schals und Tücher überbrückt werden". Dieser Schutz kann keine Ansteckung verhindern, aber laut Virologen die Viruskonzentration verringern, die Infizierte ausatmen.

Die Bundesregierung versucht derzeit, die heimische Produktion anzukurbeln: Firmen, die in die Produktion des benötigten Vliesstoffes einsteigen, bekommen Zuschüsse von 30 Prozent ihrer Investitionskosten vom Staat. Bedingung ist, dass sie den Stoff bis 2023 ausschließlich an deutsche oder europäische Gesichtsmaskenproduzenten verkaufen.

Auch das spricht dafür: Die Regierung rechnet mit Nachfrage in Deutschland, auch auf lange Sicht.

Mehr Homeoffice möglich - aber wollen die Menschen das?

Vier von zehn Arbeitnehmer könnten laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) von zu Hause arbeiten. Das war 2016, viele durften aber nicht. Größte Befürchtung der Chefs sei eine geringere Leistung, sagt Jan Digutsch, Arbeitspsychologe am Leibnitz Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Schon vor Corona hätten Studien gezeigt, dass die Sorge meist unberechtigt ist. Das erzwungene Homeoffice durch Corona sieht er als Chance für mehr Akzeptanz nach der Krise. Chefs könnten erkennen: läuft doch. Auch, weil sie in Windeseile die technischen Voraussetzungen geschaffen haben.

Das Problem könnten die Arbeitnehmer werden: "Arbeitszeiten können zu Hause verschwimmen, die Arbeit wird entgrenzt", sagt Digutsch. "Heimarbeiter sagen sich: Ich habe dem Kind bei den Hausaufgaben geholfen, da kann ich abends noch eine Stunde dranhängen." Bereits 2014 arbeiteten Heimarbeiter im Schnitt drei Stunden länger in der Woche als ihre Kollegen im Büro.

Die psychische Belastung und Erschöpfung von Heimarbeitern ist ebenfalls deutlich höher. Abhilfe sieht Digutsch in einer klaren Tagesstruktur und, wo möglich, räumlicher Abgrenzung. Viele dürften den Alltag mit festem Arbeitsbeginn und Feierabend trotzdem wieder herbeisehnen. Und hoffen, dass Arbeitgeber nicht zu viel Gefallen an Homeoffice gefunden haben.

Verlagert sich Einkaufen ganz ins Internet?

Könnte man meinen, stimmt aber nur bedingt. Um gut 18 Prozent brach der Onlinehandel im März 2020 ein. "E-Commerce ist heute ein normaler Einkaufskanal", sagt Gero Furchheim, Präsident des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (bevh). "Deshalb wirkt sich solch eine Krise in der Konsumstimmung voll auf unsere Branche aus." Der Handel mit Bekleidung brach demnach sogar um 35 Prozent ein. Online-Händler Zalando kündigte deshalb Einsparungen in Höhe von 350 Millionen Euro an. Stärker nachgefragt seien laut bevh - online wie offline - Lebensmittel, Drogeriewaren, Medikamente und Baumarktsortimente.

Profitieren können davon vor allem Lebensmittellieferanten wie Rewe und Onlinehändler Amazon. Gerade Online-Riesen wie Amazon vermeiden seit langem Steuern. Die von der OECD mit Unterstützung von 137 Staaten geplante globale Steuerreform müsse gerade jetzt weiter vorangetrieben werden, sagt Finanzminister Scholz (SPD). Jedes Unternehmen müsse seinen fairen Anteil zahlen. Ökonomen sind jedoch skeptisch, dass sich die Steuerreform zeitnah umsetzen lässt.

Veränderte Mobilität: Mehr zu Fuß als mit der Bahn?

Weniger Bus und Bahn, dafür mehr Fußwege. So bewegt sich Deutschland laut einer ADAC-Umfrage durch die Krise. 26 Prozent der Befragten nutzen den Nahverkehr demnach gar nicht mehr. Oliver Wolff vom Verband der deutschen Verkehrsunternehmen spricht von einer noch dramatischeren Lage: Die Fahrgastzahlen im Nahverkehr seien um 80 bis 90 Prozent eingebrochen, sagte er der dpa. Es würden kaum mehr Einzelfahrscheine und Monatskarten verkauft. Die machten normalerweise rund die Hälfte aller Einnahmen aus.

25 Prozent der vom ADAC Befragten geben an, mehr zu Fuß zu gehen und das auch nach der Corona-Krise beibehalten zu wollen (27 Prozent). Ein Großteil derer, die vor Corona mit der Bahn zur Arbeit fuhren, wollen das danach wieder tun. Allerdings planen auch 16 Prozent, dann mehr mit dem Auto zu fahren.

Werden Pfleger nach der Krise mehr Geld verdienen?

Dankbare Menschen beklatschen Pflegekräfte Abend für Abend vom Balkon aus. Die Beklatschten weisen darauf hin, dass sie sich davon nichts kaufen können. Die Politik hört offenbar zu und bringt Boni auf den Weg: Der erste war Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU), der den 250.000 Beschäftigten in den bayerischen Pflegeeinrichtungen 500 Euro Einmalzahlung zugesagt hat.

Danach stellten Gewerkschaften und ein Arbeitgeberverband Boni von bis zu 1.500 Euro für Vollzeitkräfte in der Altenpflege in Aussicht. Hört sich nach Fortschritt an. Mit großem Aber: Die Vereinbarung erreicht nur einen kleinen Teil der Pflegekräfte. Große Arbeitgeber wie Caritas und Diakonie sind zum Beispiel nicht dabei. Bei der Diakonie heißt es: Boni gern, aber nur, wenn sie vom Staat oder über Beitragsgelder finanziert werden. Die Einrichtungen seien schon jetzt finanziell stark belastet.

Nach einem einheitlichen Tarifvertrag, der seit Jahren von Sozialverbänden gefordert wird, sieht es nicht aus, da die Arbeitgeber unisono ablehnten. Branchenexperten sehen einen längerfristigen Ausweg: Aufwertung des Berufs durch Pflegestudiengänge an Hochschulen. In Bayern gehen ab kommendem Wintersemester an sieben Hochschulen Pflegestudiengänge an den Start.

Belebt Corona überkommene Rollenbilder wieder?

Auf den ersten Blick nicht: Die Automobilindustrie hat, wie andere männerdominierte Berufe, Kurzarbeit angemeldet. Frauen halten derzeit den Laden am Laufen, denn es sind vor allem sie, die in systemrelevanten Berufen arbeiten: 76 Prozent Frauenanteil in Krankenhäusern bundesweit, in der Altenpflege in Bayern sind es etwa 80 Prozent, Lebensmitteleinzelhandel: 72 Prozent: Nicht nur die Bezahlung, auch die Beschäftigungsform ist in diesen Bereichen oft prekär. Insgesamt arbeiten rund zwei Millionen Frauen in Deutschland als Minijobber.

Minijobs sind einfacher zu kündigen als Vollzeitstellen, auf denen immer noch mehr Männer sitzen. Ob das zu einem Comeback von "Mann bei der Arbeit, Frau bleibt zu Hause" führt, hängt von der Politik ab, sagt Clarissa Rudolph, Professorin für Politikwissenschaft, Schwerpunkt Arbeit und Geschlecht an der OTH Regensburg: Die Politik habe nach vergangenen Krisen meist die klassischen "Familienernährerberufe" gerettet: Beispiel Abwrackprämie für die Automobilindustrie.

Und die Politik habe wenig Engagement für Bereiche mit hohem Frauenanteil gezeigt: Beispiel "Schlecker-Frauen". Frauen in systemrelevanten Berufen könnten laut Rudolph nach der Krise zu Hauptverdienern werden, wenn die Männer noch in Kurzarbeit seien.

Zurück zu alten Rollenbildern? Eher nicht. Wie viel sich ändert, hängt von der politischen Entscheidung ab, die Leistung der arbeitenden Frauen auch finanziell dauerhaft aufzuwerten.