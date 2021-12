Homeoffice: Ständige Erreichbarkeit macht krank

Gut jede fünfte Firma mit Homeoffice hat in der Corona-Pandemie positive Auswirkungen auf die Produktivität ihrer Beschäftigten festgestellt, nämlich 22 Prozent. Bei rund 60 Prozent der Betriebe zeigen sich keine Folgen für die Produktivität. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht. Doch gerade im Blick auf die Weihnachtsfeiertage mahnen Experten, besser nicht dauernd erreichbar zu sein – zu Gunsten der Gesundheit.

Rechtsanspruch auf Homeoffice soll kommen

Auch nach der Corona-Pandemie sollen Beschäftigte in Deutschland "gelegentlich oder häufiger" im Homeoffice oder auch anderswo als im Büro arbeiten können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte einen Rechtsanspruch für die Beschäftigen an, mit dem Arbeitgeber konkret über ihren Homeoffice-Wunsch zu sprechen.

Doch nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen mit der Arbeit von zu Hause gleich gut klar: Arbeits- und Freizeit verschwimmen auch durch die dienstliche Smartphone-Nutzung immer mehr. Einer YouGov-Umfrage zufolge wollen auch viele Arbeitnehmer über die Weihnachtsfeiertage erreichbar sein.

Dauernde Erreichbarkeit ist nicht gesund

Fast ein Drittel der Beschäftigten mit Bürotätigkeiten ist auch während der Feiertage und zwischen den Jahren erreichbar, ergab die Umfrage. Sei es, weil Kunden das erwarteten, der Chef es so wolle oder wichtige Projekte weiterliefen. Einige blieben auch aus eigenem Antrieb erreichbar.

"Wirklich abzuschalten, ist unglaublich wichtig für die Erholung", sagt Hannah Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Die Erholung schlage sich dann auch entsprechend in Gesundheit, Zufriedenheit und Arbeitsengagement der Arbeitnehmer nieder. "Wenn man aber am Abend oder den Feiertagen dauernd noch horcht, ob das Chefsignal am Handy klingelt, dann staut sich auf Dauer ein Erholungsdefizit an", warnt sie.

Forderung nach einer "Anti-Stress-Verordnung"

"Es ist davon auszugehen, dass auch dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum für viele Beschäftigte das Diensthandy in Griffweite liegt", kritisiert Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). "Doch ständige Rufbereitschaft macht krank: Erschöpfung, Schlafstörungen und sogar Herz-Kreislauferkrankungen können die Folgen sein". Viele Arbeitgeber sorgten hier nicht ausreichend für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Piel fordert daher von der neuen Bundesregierung eine "Anti-Stress-Verordnung", die "Entgrenzung von Arbeitszeiten" durch Betriebsvereinbarungen klar regelt.

Wer nicht arbeiten muss - Diensthandy einfach mal abschalten

Dass die Arbeitnehmer mal abschalten können, ist dabei nicht nur für sie selbst wichtig. Auch für die Unternehmen sei es durch die negativen Auswirkungen auf die Arbeitnehmer eher von Nachteil, wenn diese das Gefühl hätten, dauernd erreichbar sein zu müssen, sagt Arbeitsforscherin Hannah Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.

Rechtlich zumindest müssen sich Arbeitnehmer in den meisten Fällen keine Sorgen machen, wenn das Diensthandy an Weihnachten aus ist. "Ohne eine gesonderte Vereinbarung zur Rufbereitschaft sind Beschäftigte grundsätzlich nicht verpflichtet, außerhalb der vereinbarten Arbeitszeiten für den Arbeitgeber erreichbar zu sein", heißt es vom DGB.