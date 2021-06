Homeoffice: Pflicht endet - wird es nun ein Recht darauf geben?

Ab dem 1. Juli gibt es keine Homeoffice-Pflicht mehr. Doch von vielen Seiten wird nun gefordert, ein Recht auf Homeoffice festzuschreiben. Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus empfiehlt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, an der Arbeit aus dem Homeoffice festzuhalten. "Jetzt ist ein erheblicher Teil der Menschen noch nicht oder nur einmal geimpft", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Situation sei "noch nicht ungefährlich", so Lauterbach weiter, wenn nicht im Homeoffice gearbeitet werde, rate er daher dringend dazu, "die Beschäftigten am Arbeitsplatz zwei Mal pro Woche zu testen, um Ausbrüche zu verhindern", außerdem sei regelmäßiges Lüften und Tragen von Masken erforderlich, Klimaanlagen hilfreich.

Verdi-Chef will das Homeoffice tariflich verankern

Von Gewerkschaftsseite wird ebenfalls die Forderung laut, den Arbeitnehmern die Möglichkeit einer Arbeit am heimischen Schreibtisch zu belassen und diese abzusichern - und zwar nicht nur zum Zweck der Pandemiebekämpfung.

Die Homeoffice-Option müsse verbindlich festgeschrieben werden, forderte Verdi-Chef Frank Werneke in der "Rheinischen Post", etwa durch Vereinbarungen in Tarifverträgen. Mit dem Auslaufen der Homeoffice-Pflicht werde "schmerzlich deutlich, dass es an Regelungen für die neue Normalität mangelt, nachdem die Union den entsprechenden Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gestoppt hatte", beklagte Werneke.

Der DGB ruft nach dem Gesetzgeber

Reiner Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), plädierte im Morgenmagazin von ARD und ZDF sogar für "gesetzliche Leitplanken" in Sachen Homeoffice, die auch Arbeitgeber einbinden, die nicht in Verbänden organisiert sind. "Wir haben viel zu viele Arbeitgeber, die mussten gezwungen werden, ihre Beschäftigten ins Homeoffice zu schicken - aus Pandemie-Gründen. Und die werden es auch zukünftig nicht tun, da wo es möglich ist", sagte Hoffmann. Daher brauche es gesetzliche Regelungen, damit auch Menschen, bei denen ein entsprechender Schutz durch Tarifverträge nicht greife, Chancen auf und gute Arbeitsbedingungen im Homeoffice hätten.

"Das Homeoffice ist bei den Arbeitnehmern fest etabliert"

Laut einer aktuellen Umfrage der Krankenkasse DAK Bayern dürften derartige Forderungen bei den Beschäftigten gut ankommen. Eine große Mehrheit der Arbeitnehmer hat demnach den Wunsch, auch weiter zumindest teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. 90 Prozent gaben an, auch künftig mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit daheim ableisten zu wollen, 46 Prozent wollen das sogar zur Hälfte, zehn Prozent möchten fast gar nicht mehr ins Büro zurück.

"Das Homeoffice ist mittlerweile bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fest etabliert. Sie haben gemerkt, wie gut es sich in den eigenen vier Wänden arbeiten lässt", stellte DAK-Landeschefin Sophie Schwab fest. 85 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass sich geeignete Aufgaben im Homeoffice genauso gut erledigen lassen wie im Büro. Sieben von zehn sehen sich sogar produktiver, und knapp zwei Drittel nehmen die Arbeit angenehmer wahr.

Bayern-SPD für mindestens 24 Tage Heimarbeit

Bayerns SPD-Chefin Ronja Endres will das Arbeiten von zu Hause deshalb dauerhaft sichern. "Wir brauchen eine Regelung, die Arbeitnehmern ein verbindliches Recht auf mobiles Arbeiten zusichert", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in München. Endres will ein Recht auf mindestens 24 Tage Homeoffice pro Jahr, "im Idealfall sogar mehr". Mit Freiwilligkeit werde man bei den Arbeitgebern nicht weit kommen, ist sie überzeugt: "Gerade die Hochphase der Corona-Krise mit ihren weiterhin gut gefüllten Büros hat gezeigt, dass beim Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten viele Arbeitgeber noch große Vorbehalte haben."

Auch Endres geht es dabei nicht nur um den Schutz vor der neuen Delta-Variante des Coronavirus. "Homeoffice ist eine neue Lebensrealität geworden, dem sollten wir als Politik Rechnung tragen", sagte die SPD-Vorsitzende. Sie könne nicht verstehen, warum die Union im Bund die Bemühungen der SPD für ein Recht auf Homeoffice nach wie vor torpediere.

Viel Skepsis auf Arbeitgeberseite

Auf Seiten der bayerischen Arbeitgeber wird ein Recht auf Arbeit im Homeoffice differenziert beurteilt. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft steht einem solchen Recht kritisch gegenüber. "Die Entscheidung "Homeoffice oder nicht" muss immer eine Entscheidung des Unternehmens sein", betonte der Verband jüngst, "sie darf nicht staatlich angeordnet werden. Denn die Betriebe können selbst am besten beurteilen, welche Arbeiten im Homeoffice gemacht werden können und welche nicht". Die vbw befürchtet durch Homeoffice zudem Verluste bei Produktivität, Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit.

Doch es gibt in der bayerischen Wirtschaft auch Fans des Arbeitens von zu Hause aus: Der Siemens-Konzern beispielsweise hat bereits vor knapp einem Jahr beschlossen, für große Teile seiner weltweiten Belegschaft mobiles Arbeiten an zwei bis drei Tagen pro Woche zu ermöglichen. Unter anderem will das Unternehmen dadurch seine Mitarbeiter motivieren und im Kampf um Talente attraktiver werden.