Homeoffice macht Schule: Londoner Unternehmen geben Büros auf

Als Premier Boris Johnson im März den Lockdown verkündete, war die Verunsicherung groß, was das für die Arbeitswelt bedeuten würde. Aber James Brincat, der die Unternehmensberatung Vantage Point Global leitet, hat mit seinem Team im Lockdown gute Erfahrungen gemacht.

Mit der Zeit hätten sie es immer besser gefunden, zu Hause zu arbeiten, berichtet er. Alle seien viel produktiver gewesen und das Geschäft blühe sogar mehr als vorher. Dann kam die Entscheidung zum Auszug aus dem Büro.

Gesparte Miete erhöht den Gewinn des Unternehmens

Bisher hatte Vantage Point Global moderne Büros in einem sehr repräsentativen Gebäude in London – was schön war, aber auch teuer. Diese Kosten will sich das Unternehmen jetzt sparen. Durch die weggefallene Büromiete erhöht sich der Gewinn des Unternehmens um 15 Prozent. Und wenn doch einmal für Veranstaltungen Räume benötigt werden, will Vantage Point Global die einfach kurzzeitig anmieten.

Auch Mitarbeiter sparen Geld - und Zeit

Brincats Mitarbeiterin Aine O'Caroll ist mit der neuen Situation ebenfalls sehr zufrieden. Sie arbeitet nun von zu Hause aus und spart dadurch Zeit und Geld, weil sei nicht mehr pendeln muss. Täglich würden zwei Stunden Arbeitsweg wegfallen und sie habe nun abends viel mehr Zeit für private Dinge, die Spaß machten, sagt O'Caroll.

Absprachen mit den Kollegen und Rücksprachen mit dem Chef werden jetzt per Videoschalte getroffen.

Viele vermissen den direkten Kontakt mit den Kollegen

O'Caroll glaubt allerdings, dass sich die Kollegen ab und zu doch noch mal persönlich treffen sollten, damit der Teamgeist nicht verloren geht. Mit diesem Empfinden ist sie nicht allein. In einer Umfrage, die der Immobiliendienstleister Colliers International durchgeführt hat, gaben 60 Prozent der Befragten an, dass sie im Homeoffice am meisten die direkte Zusammenarbeit mit den Kollegen vermissen würden.

Trend zu mehr Homeoffice in Sicht

Trotzdem kommt das Arbeiten zu Hause bei vielen gut an. Der Lockdown hat die Sicht auf die Dinge verändert, und in London scheint sich inzwischen ein Trend abzuzeichnen. So denkt Großbritanniens drittgrößte Bank Barclays laut darüber nach, ob es noch sinnvoll ist, 7.000 Mitarbeiter in ein Bürogebäude zu stecken.

Bald nur noch ein Fünftel der Mitarbeiter im Büro?

Ähnliche Aussagen gibt es von Facebook in London und vom Onlinehändler Shopify. Die Zeit, in der sich alles im Büro zentriert, sei vorbei, glaubt Tobias Lütke, der deutsche Gründer und CEO von Shopify.

Durch Corona seien die technischen Mittel fürs Homeoffice schlagartig geschaffen worden, sagt er. Das hätte sonst noch Jahre gedauert. In einem Fernsehinterview prognostiziert er, dass künftig nur noch ein Viertel oder ein Fünftel der Belegschaft ins Büro kommen werde.

Bessere Work-Life-Balance?

Eine Umfrage der Londoner Industrie- und Handelskammer unter 500 Unternehmen hat ergeben, dass neun Prozent von ihnen bereits Büroräume in London aufgegeben haben. 13 Prozent waren in der Umfrage, die bis Anfang Juni lief, der Ansicht, dass sie dies nach dem Lockdown tun würden.

Richard Burge, Hauptgeschäftsführer der Londoner Industrie- und Handelskammer, findet diesen Wandel "aufregend". Man habe schon so oft über eine bessere Work-Life-Balance gesprochen, und dann seien doch immer wieder alle eine Stunde nach London gefahren, hätten von 9 bis 5 Uhr gearbeitet, und seien abends mit einer halben Million anderer Leute wieder zurück nach Hause gefahren. Das ist in seinen Augen keine Work-Life-Balance: "Aber jetzt ändert sich das, das ist großartig."

Maklerbüro gibt sich gelassen

Angesichts dieser Entwicklung müsste man annehmen, dass künftig weniger Büroflächen in London gebraucht werden. Diese Vorstellung kann Lee Elliott nicht gefallen. Seine Maklerfirma "Knight Frank" vermietet Büroräume, unter anderem auch im höchsten Gebäude der Stadt, dem Shard.

Lee Elliot baut darauf, dass die Unternehmen auch in Zukunft Räumlichkeiten brauchen, wo sich Kollegen treffen, austauschen und zusammenarbeiten oder sich fortbilden können. An eine bevorstehende Krise der Maklerbranche will er nicht glauben.

Klar ist, dass in London gerade kräftig gebaut wird. An Räumlichkeiten wird es der Stadt also nicht mangeln, aber ob Elliott künftig noch genügend Mieter für sie finden wird, bleibt abzuwarten.