Holzwickede: Ehepaar bleibt mit Kleinflugzeug in Baum hängen

Das motorisierte Leichtflugzeug vom Typ P92 war nach bisherigen Erkenntnissen beim Landeanflug am Samstag wohl vom Seitenwind in die Baumgruppe gedrückt worden und dann in etwa vier Metern Höhe hängengeblieben. Der 56 Jahre alte Pilot und seine 51-jährige Frau mussten nach Polizeiangaben gut zwei Stunden in ihrer misslichen Lage ausharren. Höhenretter der Feuerwehr konnten das Paar erst befreien, nachdem die Kollegen das Flugzeug mit Hilfe eines Krans gegen einen Absturz gesichert hatten.

Der Unfall ging für die beiden Insassen glimpflich aus: Sie wurden nur leicht verletzt und kamen vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus.