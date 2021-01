Holocaust: "Wir können keinen Schlussstrich ziehen!"

Wie lebt das Trauma des Holocaust in jungen Juden in Deutschland weiter, wie gehen sie mit Antisemitismus um und was wünschen sie sich von Politik und Gesellschaft? Das sind Themen, die Marina Weisband bei ihrer Rede im Bundestag anreißen wird. Die jüdische Publizistin sagte dem Bayerischen Rundfunk, sie spreche für die Generation der Nachgeborenen. Sie wolle vermitteln, wie das Leben der jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland ist und die Frage aufwerfen: "Wann können wir endlich normal leben, einfach nur Mensch sein?"

"Schlussstrich-Debatte ist absurd"

Weisband ist davon überzeugt, dass das Trauma des Holocaust weiter sehr präsent ist, von den verstörten Großeltern auf die Eltern vererbt und wiederum an deren Nachkommen weitergegeben. Der Schmerz ist Weisband zufolge sehr real und "ein echter Bestandteil unseres alltäglichen Lebens". Deshalb sei die von Rechts erhobene Forderung, einen Schlussstrich unter das Erinnern zu ziehen, "so absurd".

Neue Medien für Erinnerungskultur nutzen

76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges stellt sich die Frage: Wie kann die Erinnerung an den Holocaust lebendig bleiben, wenn es immer weniger Zeitzeugen gibt? Neue Wege gehen, die neuen Medien nutzen – so beantwortet die Digitalexpertin Weisband diese Frage: "Die junge Generation muss einen Weg finden, wie das Erinnern nicht zu einem bloßen Ritual vertrocknet, sondern wie man es lebendig erhalten kann." Weisband schlägt zum Beispiel vor, Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit digital aufzubessern, damit sie den Betrachtern realer vorkommen. Dann werde leichter klar, dass die Opfer Menschen aus Fleisch und Blut waren.

Kritik der AfD

Die AfD hat ein Problem damit, dass Marina Weisband bei der Gedenkstunde redet. In einer Pressemitteilung der beiden Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland heißt es, Weisband habe sich durch einen Tweet zum Aufruhr am US-Kapitols ("Deshalb brauchen wir übrigens die Antifa") disqualifiziert und könne "der Würde der Gedenkstunde" nicht gerecht werden.

Weisband hat nicht vor, bei ihrer Rede auf diese Kritik einzugehen. Die AfD versuche gerade, sich Gehör zu verschaffen, dieses Gehör werde sie der Partei aber nicht geben. Der 27. Januar sei schließlich der Tag der Opfer - der Menschen, "deren Wert unter den Wert von Deutschen gestellt wurde".

Wehret den Anfängen

Weisband würde sich zusätzlich zum Gedenken an die Holocaust-Opfer einen weiteren Gedenktag wünschen: Ein Tag, der nicht darauf blickt, wohin Rechtsradikalismus führt, sondern wo er seinen Anfang nimmt. Ein Tag, "der uns hilft zu verstehen, wie so etwas aus Witzen, aus Bemerkungen, aus Feuilleton-Artikeln entstehen kann". Der Beginn sei manchmal so unauffällig, dass man ihn mit dem Endergebnis gar nicht verbinden könne. Eine gute Strategie gegen Antisemitismus und Rassismus sieht Weisband darin, sie weniger zu beachten und dafür den Diskriminierten mehr Raum zu geben. "Wir müssen Minderheiten mehr lieben, als wir Nazis hassen."

Marina Weisband wurde 1987 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geboren. Sie kam als Kind mit ihrer Familie als sogenannter „Kontingentflüchtling“ nach Deutschland. Sie ist in Wuppertal aufgewachsen, hat Psychologie studiert, wurde als politische Geschäftsführerin der Piraten-Partei bekannt und ist jetzt bei den Grünen. Die Netzaktivistin engagiert sich im Bereich Digitale Bildung und hat zuletzt Erklärvideos unter dem Titel #FragEinenJuden online gestellt, in denen sie Fragen zum jüdischen Leben beantwortet.