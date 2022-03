Holocaust-Überlebender bei Bombenangriff in Ukraine getötet

Der Holocaust-Überlebende Boris Romantschenko ist bei einem Bombenangriff in Charkiw getötet worden. Der 96-Jährige sei bereits am Freitag durch einen Angriff auf sein mehrstöckiges Wohnhaus in der ostukrainischen Stadt ums Leben gekommen, teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mit.

Romantschenko überlebte mehrere Zwangs- und Konzentrationslager

"Wir trauern um einen engen Freund", hieß es in einer Mitteilung der Gedenkstätte. Romantschenko habe die KZs Buchenwald, Peenemünde, Dora und Bergen-Belsen überlebt. Im Jahr 1942 sei er nach Dortmund verschleppt worden, wo er unter Tage Zwangsarbeit habe leisten müssen. Er habe versucht zu fliehen, sei aber aufgegriffen und im Oktober 1943 ins KZ Buchenwald eingewiesen worden. In Peenemünde habe er später auch an Raketen mitbauen müssen.