Holocaust-Leugner scheitert mit Klage gegen Deutschland

Vor gut zehn Jahren hatte Traditionalistenbischof Richard Williamson im oberpfälzischen Zaitzkofen den Holocaust verharmlost und damit international Wirbel ausgelöst - jetzt ist er einmal mehr mit dem Versuch gescheitert, die durch die bayerische Justiz verhängte Geldstrafe von 1.800 Euro wegen Volksverhetzung abzuwenden.

Gerichtshof: Beschwerde unbegründet

Dieses Mal klagte er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg (Beschwerdenummer 64496/17). Der 78-Jährige sah durch seine Verurteilung in Deutschland sein Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. Darüber hinaus machte er geltend, dass seine Aussagen aus einem Interview mit einem schwedischen Fernsehsender stammten und zu keinem Zeitpunkt für deutsche Zuschauer gedacht gewesen seien. Somit dürfe nicht deutsches Recht angewandt werden, so Williamson. In Schweden steht die Leugnung des Holocaust nicht unter Strafe.

Der Gerichtshof wies Williamsons Beschwerde als unbegründet zurück. Die Einschätzung der deutschen Justiz sei zulässig. Dem Geistlichen sei bewusst gewesen, dass seine Aussagen in Deutschland strafbar sind - und er habe mit dem TV-Sender keine Vereinbarung getroffen, um eine Ausstrahlung in der Bundesrepublik zu verhindern. Die Buße von 1.800 Euro nannte der EGMR "sehr mild".

Durch den Fall Williamson geriet der Papst unter Druck

Der Fall hatte vor genau zehn Jahren weltweit für Schlagzeilen gesorgt und den damaligen Papst Benedikt XVI. in große Bedrängnis gebracht. Williamson, damals noch Bischof der Piusbruderschaft, hatte in Zaitzkofen im Interview mit einem schwedischen Fernsehteam die Existenz von Gaskammern zur NS-Zeit bestritten. Auch seien nicht sechs Millionen Juden, sondern 200.000 bis 300.000 von den Nazis ermordet worden.

Bekannt wurde das Interview erst Anfang 2009 - just zu dem Zeitpunkt, als Benedikt XVI. die Exkommunikation von Williamson und drei weiteren Bischöfen der Piusbruderschaft aufhob. Das öffentliche Echo für den Vatikan war verheerend. In einem ungewöhnlichen Brief räumte der deutsche Papst schließlich "Pannen" bei der Aufhebung der Exkommunikation ein und kündigte Konsequenzen im Vatikan an. Die Piusbruderschaft ging auf Abstand zu Williamson, enthob ihn seiner Ämter - und schloss ihn 2012 aus. Daraufhin gründete der Brite eine eigene traditionalistische Vereinigung.

In Deutschland vor Gericht

Die Aussagen des Geistlichen beschäftige in Deutschland über Jahre die Justiz. Zunächst stellte das Amtsgericht Regensburg Williamson einen Strafbefehl über 12.000 Euro zu, gegen den Williamson Einspruch einlegte. In der Hauptverhandlung wurde er zu 6.500 Euro verurteilt, wegen Formfehlern musste das Verfahren aber neu aufgerollt werden.

Am Ende stand eine Verurteilung Williamsons zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro. Als das Oberlandesgericht Nürnberg das Urteil im April 2014 bestätigte, wurde es rechtskräftig. Das Bundesverfassungsgericht nahm laut EGMR 2017 eine Klage Williamsons nicht zur Entscheidung an.