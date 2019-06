Holocaust-Dokumentation: Podcast „Die Quellen sprechen“ online

Über 60 Stunden Audiomaterial umfasst das Projekt, das der Bayerische Rundfunk seit 2013 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin realisiert. Es beinhaltet Dokumente von Tätern, Opfern und Beobachtern. So steht ein Erlass des SS-Obergruppenführers Heydrich neben dem Tagebucheintrag eines jüdischen Mädchens, ein Hetzartikel aus dem Völkischen Beobachter neben dem Brief eines Ehepaars an den emigrierten Sohn. Der Podcast verzichtet bewusst auf kommentierende Zwischentexte und lässt „die Quellen sprechen“.