24.04.2020

Hollywood-Star Hanks schreibt an Achtjährigen namens Corona

Herzerwärmende Post aus Hollywood: Schauspieler Tom Hanks hat einen Brief an einen australischen Jungen geschrieben. Der heißt nämlich Corona und wurde deshalb in der Schule gemobbt. Ein Geschenk für den Achtjährigen schickte Hanks auch gleich mit.