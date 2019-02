04.02.2019, 08:14 Uhr

Holländische Paprika: Macht der Brexit das Gemüse billig?

In den Niederlanden werden große Mengen Gemüse für den britischen Markt produziert. Der Brexit könnte die Ware nach Deutschland umleiten. Gemüseerzeuger befürchten einen Preisverfall bei Paprika, Tomaten und Co. in deutschen Supermärkten.